Opinião | ‘Orçamento delirante: superestima a receita, subestima os gastos e resulta em ficção’, diz Andreazza

Para o colunista do Estadão Carlos Andreazza, o Orçamento no Brasil tem sido “peça de ficção”. Em um recado endereçado à ministra do Planejamento, Simone Tebet, o colunista diz que o governo foi “artista” ao “levar a ficção do Orçamento verdadeiramente ao estado da arte, da peça da literatura fantástica”, segundo ele, com ajuda do relator do projeto, o senador Ângelo Coronel (PSD-BA).