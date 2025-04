Opinião | Andreazza: País está tomado pelo crime organizado, e prioridade é atualizar programa Celular Seguro

No episódio do Estadão Analisa em que comenta sobre a cerimônia de balanço dos dois anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o colunista Carlos Andreazza critica o que considera ser as prioridades da gestão, em detrimento de demandas mais urgentes, como o combate ao crime organizado.

Citando a realidade em que vive, no Rio de Janeiro, onde vê barricadas montadas pelo crime organizado nas principais avenidas da cidade, o colunista considera que a segurança pública não pode ser tratada de maneira pontual, como propõe Lula ao anunciar a atualização do programa Celular Seguro.

