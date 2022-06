O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para criticar, nesta quinta-feira, 2, o trabalho de Duda Lima, publicitário responsável pelas inserções partidárias do PL para a campanha de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus! 😂😂😂 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 2, 2022

Em resposta ao slogan pensado por Lima para a campanha, Carlos escreveu: “Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus!”. O vereador é responsável pela estratégia de comunicação do chefe do Executivo nas redes sociais, como Twitter e Instagram.

Carlos Bolsonaro diz que continuará 'fazendo o seu': cuidar das redes sociais do pai.

O slogan, que foi ao ar nesta quinta-feira, diz: “Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração. Ninguém segura esta nação”.

Em 2018, a televisão teve pouco papel na eleição de Bolsonaro como presidente da República. O então candidato do PSL teve direito a apenas 8 segundos de horário eleitoral diário, contra cinco minutos de Geraldo Alckmin, então no PSDB, que saiu da disputa em quarto lugar. O então candidato usou justamente as redes sociais, com a ajuda de Carlos Bolsonaro, para driblar o pouco tempo de TV.