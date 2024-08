Carlos Bolsonaro critica Romeu Zema por não apoiar candidato do PL em BH: ‘Descolando do Bozo’

BRASÍLIA – Filho “02″ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste domingo, 4, para criticar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por não apoiar o candidato do PL para a Prefeitura de Belo Horizonte. Em um vídeo postado no X (antigo Twitter), o vereador destaca que “contra o candidato de Bolsonaro, Zema se une a Kalil para derrubar Bruno Engler em Belo Horizonte”.

Como mostrou o Estadão, Zema e o ex-prefeito Alexandre Kalil estiveram juntos na manhã do último sábado, 3, para lançar a candidatura à Prefeitura de BH do deputado estadual Mauro Tramonte. Os dois têm histórico de rivalidade e foram adversários nas últimas eleições de 2022 para o governo de Minas Gerais. Zema saiu vitorioso com o apoio de Bolsonaro.

PUBLICIDADE “Veremos todos aqueles ‘liberais’ exaltados e espumando pelos cantos da boca ou só quando o sistema determina? Nada do ocorrido é novidade pra ninguém de bom senso, apenas entendamos a cada dia que há os ‘permitos’ e o porquê e não sou eu que digo”, escreveu Carlos Bolsonaro, na postagem do vídeo. “Querem apenas, juntos, censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes sem que você possa formar uma opinião diferente das que eles impõem. Aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores do Bozo se descolando do Bozo todos os dias fazendo escola”, prosseguiu o vereador.

“Contra toda essa raça, também em Belo Horizonte, desejo boa sorte a Bruno Engler”, finalizou.

O vereador Carlos Bolsonaro em sessão da Câmara Municipal do Rio no dia 7 de junho de 2022 Foto: Flávio Marroso/CMRJ

Apesar de dividir o palanque com Zema, Kalil já deixou claro que suas críticas ao governador se mantêm. “Não sou inimigo, sou adversário do governador e não mudo minha opinião sobre o governo dele”, disse o ex-prefeito de Belo Horizonte em entrevista à rádio Bandnews FM na última quarta-feira, 31.

Tramonte é deputado estadual e apresenta programa policial nas tardes da Record Minas. Ele lidera a disputa com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de julho. O bolsonarista Bruno Engler (PL) tem 12% e João Leite (PSDB), 11%.

Publicidade

Fuad Noman aparece no levantamento da Quaest com 9%, mesma pontuação da deputada federal Duda Salabert (PDT). O senador Carlos Viana (Podemos), com 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%, estão tecnicamente empatados com eles.