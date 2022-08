Cassação de Gabriel Monteiro: Veja como votou cada vereador

A cassação do vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro (PL) teve amplo apoio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O parlamentar perdeu o mandato em sessão plenária nesta quinta-feira, 18, por 48 votos a favor e dois contra, sendo que um dos votos contrários foi dele. Eram necessários 34 votos para afastá-lo. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi a única abstenção. Ele está de licença sem remuneração até a véspera da eleição para auxiliar a campanha do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Monteiro é alvo de uma série de denúncias de assédio moral e sexual, inclusive com menores de idade. Ele é acusado de filmar e divulgar cenas de sexo com uma adolescente, assédio moral e sexual contra ex-assessores e manipulação de vídeos. Com a decisão, o ex-vereador também perde os direitos políticos pelos próximos oito anos.

O vereador Gabriel Monteiro deixando a delegacia após o vazamento de um vídeo dele fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Veja como votou cada vereador:

Carlos Bolsonaro (Republicanos) - Abstenção

Chagas Bola (União Brasil) - Não

Gabriel Monteiro (PL) - Não

Alexandre Isquierdo (União Brasil) - Sim

Átila Nunes (PSD) - Sim

Carlo Caiado - Sim

Celso Costa (Republicanos) - Sim

Cesar Maia (PSDB) - Sim

Chico Alencar (PSOL - relator) - Sim

Carlos Eduardo (PDT) - Sim

Dr. Gilberto (Podemos) - Sim

Dr. João Ricardo (PSC) - Sim

Marcos Paulo (PSOL) - Sim

Eliseu Kessler (PSD) - Sim

Felipe Boró (Patriota) - Sim

Felipe Michel (Progressistas) - Sim

Inaldo Silva (Republicanos) - Sim

Jair da Mendes Gomes (PROS) - Sim

João Mendes de Jesus (Republicanos) - Sim

Jorge Felippe (União Brasil) - Sim

Laura Carneiro (PSD) - Sim

Lindbergh Farias (PT) - Sim

Luciano Medeiros (PSD) - Sim

Luciano Vieira (PL) - Sim

Luiz Ramos Filho (PMN) - Sim

Marcelo Arar (PTB) - Sim

Marcelo Diniz (Solidariedade) - Sim

Marcio Santos (PTB) - Sim

Marcio Ribeiro (Avante) - Sim

Marcos Braz (PL) - Sim

Monica Benicio (PSOL) - Sim

Paulo Pinheiro (PSOL) - Sim

Pedro Duarte (Novo) - Sim

Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) - Sim

Reimont (PT) - Sim

Rocal (PSD) - Sim

Rosa Fernandes (PSC) - Sim

Tainá de Paula (PT) - Sim

Tânia Bastos (Republicanos) - Sim

Tarcísio Motta (PSOL) - Sim

Teresa Bergher (Cidadania) - Sim

Thais Ferreira (PSOL) - Sim

Ulisses Marins (Republicanos) - Sim

Vera Lins (PP) - Sim

Veronica Costa (PL) - Sim

Vitor Hugo (MDB) - Sim

Waldir Brazão (Avante) - Sim

Wellington Dias (PDT) - Sim

William Siri (PSOL) - Sim

Willian Coelho (DC) - Sim

Zico (Republicanos) - Sim