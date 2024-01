Carlos Bolsonaro presta depoimento à PF no Rio em investigação sobre postagem em rede social

A postagem de Carlos Bolsonaro foi feita em 27 de agosto de 2023. O depoimento atende a um pedido do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Na publicação, o filho de Bolsonaro compartilhou uma postagem do perfil “Dama de Ferro” com imagens que remetem à morte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sátira traz as legendas: “zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero”. Carlos compartilhou a postagem com o título: “O seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos”.

Carlos chegou à sede da PF para prestar depoimento às 9h50 em um veículo fechado e com película nos vidros. Menos de uma hora depois, às 10h45, ele deixou o prédio na zona portuária do Rio sem falar com a imprensa.