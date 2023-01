Carlos e Eduardo homenageiam pai em último dia de gestão; dos EUA, Bolsonaro posta ‘realizações’

O clã Bolsonaro usou as redes sociais neste sábado, 31, para enaltecer o presidente Jair Bolsonaro, que termina seu mandato, mas está nos Estados Unidos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicaram mensagens nas redes sociais com homenagens ao pai, destacando seu “patriotismo”, “honestidade” e o “propósito” que o levou a concorrer à Presidência.

Os filhos relembraram o atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018. Já Bolsonaro publicou um vídeo com “realizações” de seu governo, como a conclusão da transposição do Rio São Francisco. A primeira-dama Michelle Bolsonaro também fez postagem sobre o marido.

Bolsonaro descreveu o seu mandato como um “governo de recordes”. O conteúdo postado por ele deu destaque ao que considera conquistas de sua gestão, como a redução do preço dos combustíveis, a titulação de terras e a entrega de casas próprias.

Carlos Bolsonaro escreveu que o pai transmite uma “mensagem de fé e compaixão” e sacrifica a sua vida pessoal, “colocando o seu próprio bem-estar em segundo plano” pelo País. “Recordamos exemplos que recebemos dele inclusive durante as várias campanhas, mesmo quando éramos pequenos, a garra, a dedicação, o esforço e o diferencial que fizeram dele o homem que ele é, que concretizaram tudo aquilo que ele almejou”, publicou.

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil para passar a virada do ano nos EUA.

Eduardo se disse honrado por fazer parte da história de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, promoveu a “transformação e conscientização de uma das maiores nações do mundo”. “Obrigado pai e presidente, após o senhor nada mais será igual. Seu sacrifício valeu a pena e poder te acompanhar é um privilégio.”

Honrado em fazer parte dessa história de honestidade, patriotismo, transformação e conscientização de uma das maiores nações do mundo.



A mulher de Bolsonaro, Michelle, também publicou uma homenagem a ele nas redes sociais. Escreveu: “Meu amor, meu príncipe, meu líder. Que Deus te abençoe e te proteja de todo mal, que Ele cuide do nosso amado povo brasileiro e que Suas promessas se cumpram em nossa nação”.

Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos nesta sexta, 30, após deixar o País a dois dias da posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente deve passar a virada do ano em Orlando, em um resort onde o ex-presidente americano Donald Trump possui residência. O chefe do Executivo dizia desde a campanha eleitoral que não passaria a faixa presidencial ao petista. O presidente em exercício Hamilton Mourão, que fará um pronunciamento no rádio e na televisão hoje à noite, também se recusou a fazer o gesto.