A ruidosa coalizão de Lula

O início do governo Lula 3 tem se caracterizado pela dificuldade de apresentar um discurso unificado. A equipe ministerial tem sido ruidosa, atirando de forma dispersa e divergente para todos os lados.

Teve ministro que assegurou o fim da desoneração dos combustíveis, mas foi desautorizado pelo presidente que decretou a sua manutenção por mais 60 dias. Teve ministro defendendo uma revisão da reforma da Previdência. Mas, logo em seguida, recebeu um “puxão de orelha” de outro ministro que negou que o governo tivesse planos de antirreforma.

Teve ainda líder do governo cobrando apoio consistente de outro partido da coalizão em troca de três ministérios que recebeu. Mas o presidente da sigla disse que só garantiria esse apoio se recebesse mais ministérios. O próprio presidente expediu MP que retirou da ANA atribuições de regular o setor de saneamento. Mas, após receber fortes críticas do setor, reconheceu ter sido um equívoco e prometeu voltar atrás.

Por que o governo Lula anda produzindo tanto ruído? Daniel Kahneman, vencedor do Nobel de economia em 2002, chama de ruído um erro imprevisível, caracterizado por uma “dispersão aleatória no julgamento humano (...) quando pessoas que deveriam estar de acordo terminam em pontos muito diferentes ao redor do centro”.

Em decisões coletivas, o ruído tem como um de seus determinantes falhas de coordenação. Ou seja, quando os atores envolvidos, por não conseguirem confiar uns nos outros, preferem não cooperar e seguir estratégias que aparentemente geram maiores retornos individuais, mas terminam por propiciar os piores retornos coletivos.

Esse “bate-cabeça” ruidoso no governo é consequência direta da escolha de Lula de montar sua coalizão de governo com um grande número de ministérios e de partidos ideologicamente muito heterogêneos e sub recompensados com menos poder em relação ao respectivo peso político no Legislativo. Essas escolhas acarretam problemas crescentes de coordenação.

Na ausência de uma coordenação eficiente da coalizão pelo presidente, cada ministro tem incentivo para defender sua própria agenda individual de forma a tentar resolver problemas que julgue mais relevantes. Quanto mais o ministro for capaz de atrair a atenção para a sua agenda, maior a chance de ser protagonista e, assim, acumular mais poder, prestígio e recursos para sua pasta.

Reuniões ministeriais podem até diminuir eventualmente o barulho dos ruídos. Mas como o problema é sistêmico, pois está na natureza da coalizão escolhida por Lula, é provável que os ruídos não cessem.

