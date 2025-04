Opinião | Corrupção e democracia: a balança volta a se mover

Como interpretar a decisão da Procuradoria-Geral da República (PGR) de denunciar, neste momento, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), por desvio de emendas parlamentares — denúncia que acabou levando à sua demissão?

Muitos acreditavam que o fim da Operação Lava Jato seria o marco do esgotamento da luta contra a corrupção no Brasil. Que as instituições de controle haviam sido capturadas e que o País voltaria rapidamente aos padrões de impunidade anteriores. Mas essa leitura ignora um conjunto importante de transformações institucionais que permaneceram mesmo após o colapso da Lava Jato.

Sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília Foto: André Dusek/Estadão

PUBLICIDADE Nos últimos anos, o Brasil consolidou marcos legais importantes — como a Lei da Ficha Limpa, a Lei da Transparência, a Lei Anticorrupção, a delação premiada e a leniência. Essas normas criaram um novo ecossistema institucional que aumentou substancialmente o custo de práticas corruptas e reduziu o espaço para sua naturalização. O combate à corrupção deixou de ser exclusivamente uma bandeira de procuradores ou juízes e passou a refletir uma demanda social enraizada. A atuação coordenada de diferentes órgãos de controle impôs perdas reais a atores poderosos e gerou um ciclo virtuoso: quanto mais um órgão agia, mais incentivava os demais a fazer o mesmo.

Mas por que, então, vivemos nos últimos anos um aparente hiato, em que essas instituições de controle pareceram recuar?

Publicidade

Uma hipótese plausível é que o sistema de justiça avaliou que, durante o governo Bolsonaro, a principal ameaça era à própria democracia. Diante das investidas autoritárias — discursos golpistas, ataques ao Judiciário, instrumentalização de forças de segurança — as instituições de controle foram “roubadas” por outra prioridade: a defesa do regime democrático.

Nesse contexto, precisaram escolher: combater a corrupção ou proteger a democracia? E optaram pela segunda.

Se essa hipótese estiver correta, a denúncia contra Juscelino Filho pode ser vista como um sinal de que a balança começa a se reequilibrar. Com Bolsonaro e seus principais auxiliares transformados em réus por tentativa de golpe de Estado, a percepção de ameaça direta à democracia teria sido, ao menos por ora, contida. Com isso, abre-se espaço para que os órgãos de controle voltem a priorizar o combate à corrupção.

É pouco provável que o Brasil retroceda ao padrão de impunidade pré-Lava Jato. O novo equilíbrio institucional — embora imperfeito — tem se mostrado mais resiliente do que se imaginava. A luta contra a corrupção, ao que tudo indica, segue viva.