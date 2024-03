Cruzadas anticorrupção, normalmente desencadeadas por procuradores e juízes por meio de ações estratégicas coordenadas em torno de forças-tarefa, têm um grande potencial disruptivo na sociedade.

Por um lado, enchem cidadãos de esperança de que é possível desenvolver ações concretas e efetivas de combate à corrupção. Entretanto, o esforço legítimo das ações anticorrupção de juízes e procuradores zelosos com o bem público, quando interagem com as preferências dos eleitores, tendem a transformar esperança em cinismo. Essa é uma das principais mensagens do excelente livro Prosecutors, Voters, and the Criminalization of Corruption in Latin America, recém publicado pela cientista política e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Nara Pavão, e seus coautores.

Policiais federais em fase da Operação Lava Jato em 2017 Foto: Fabio Motta/Estadão

Para eles, cruzadas anticorrupção, como as ocorridas na operação Mãos Limpas, na Itália, ou nas operações Lava Jato, no Peru e no Brasil, mesmo quando alvissareiras, fazem com que a esperança gerada pelo combate coordenado a “crimes de colarinho branco” tenha fôlego curto. Argumentam que as investigações rapidamente acumulam controvérsias que polarizam a sociedade e geram frustrações. Como consequência, o cinismo político geralmente sai vencedor.

Para alguns eleitores, os métodos não convencionais utilizados em ações proativas e estrategicamente coordenadas por juízes, procuradores e pela Polícia Federal em cruzadas anticorrupção são necessários e justificados. Já para outros, tais ações trazem riscos e ameaças ao devido processo legal, que as enxergam como se fossem politicamente motivadas.

Naturalmente que uma base mínima de confiança dos eleitores na Justiça é um ingrediente fundamental. Quando cidadãos já confiam nos tribunais e nos procuradores, é mais provável que suas decisões sejam mais aceitas pela sociedade.

Mas a variável chave para que cruzadas anticorrupção sejam interpretadas pela sociedade como virtuosas e produtivas ou, por outro lado, como geradoras de desconfiança e cinismo, é a percepção de que a investigação realizada pelos procuradores e o julgamento feito pelos juízes sejam justos e eficientes.

A satisfação dos eleitores tanto com as investigações como pelo julgamento importa porque ajudaria no fortalecimento do que os autores chamam de “mito da legalidade”, uma espécie de capital simbólico obtido com a aplicação imparcial de ritos e procedimentos judiciais que proporcionaria entusiasmo e esperança da sociedade com a própria política e a democracia.

O problema é que o julgamento quanto à imparcialidade de cruzadas anticorrupção feito pelos eleitores não é livre de viés.

Em pesquisa experimental realizada entre o primeiro e o segundo turnos das eleições presidenciais de 2022, eu e meus coautores, André Klevenhusen e Lúcia Barros, mostramos que a confiança na decisão da Justiça de condenar ou absolver Lula ou Bolsonaro de acusações hipotéticas de corrupção varia conforme a afinidade política do eleitor com o respectivo líder político.

Eleitores de Bolsonaro no primeiro turno confiam mais na Justiça quando ela condena Lula, o líder político que odeiam, ou absolve Bolsonaro, o líder político que amam. O inverso também é verdadeiro; ou seja, desconfiam mais da Justiça quando Lula é absolvido ou Bolsonaro é condenado. Resultados similares são obtidos com os eleitores de Lula no primeiro turno.

Entretanto, os eleitores que não votaram em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno, só desconfiam mais da Justiça quando um dos dois é absolvido. Mas passam a confiar mais na Justiça quando um dos dois é condenado.

Portanto, enquanto para Nara Pavão e seus coautores o ponto central é como os eleitores percebem a atuação de juízes e promotores (se de forma cuidadosa para despertar o mito da legalidade, ou de forma parcial e politizada), para nós a variável mais importante é a afinidade do eleitor com líder político, especialmente em contextos de altíssima polarização.