Eventual condenação de Bolsonaro no TSE abre janela de oportunidade para a direita

Espera-se que Cortes sempre julguem de forma independente e imparcial. Mas em muitos momentos tribunais têm que fazer julgamentos acerca de questões bastante controversas e com claras repercussões políticas e/ou ideológicas, como por exemplo, o direito ao aborto, a legalização de drogas etc. Dependendo do grau de polarização política, a percepção dos eleitores sobre a imparcialidade da justiça pode ficar comprometida.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e pelo uso indevido dos meios de comunicação por reunir, em julho de 2022, diplomatas no Palácio da Alvorada para apresentar falsas narrativas sobre a insegurança das urnas eletrônicas e atacar ministros do TSE e do STF. Diante desta eventual condenação, o ex-presidente ficará inelegível por um período de oito anos.

Será que a confiança dos eleitores na Justiça é influenciada pelo grau de congruência/incongruência das decisões judiciais com suas preferências? Até que ponto conexões políticas, ideológicas ou mesmo afetivas de eleitores com um líder político que foi condenado/absolvido pode reduzir ou aumentar a confiança nos tribunais, especialmente em contextos de polarização afetiva?

TSE iniciou nesta quinta-feira, 22, julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível; sessão será retomada na terça-feira Foto: WILTON JUNIOR

Para responder essas perguntas, eu, André Klevenhusen (Doutorando da FGV EBAPE) e Lúcia Barros (Professora FGV EAESP) realizamos uma pesquisa experimental com uma amostra representativa de 985 eleitores brasileiros em agosto de 2022, um mês antes do primeiro turno das eleições presidenciais, período no qual as afinidades políticas e afetivas se tornam ainda mais polarizadas.

Primeiramente, perguntamos aos eleitores em qual candidato votariam para a Presidência. Em seguida, apresentamos aleatoriamente vinhetas nas quais Lula ou Bolsonaro eram réus em uma denúncia de corrupção hipotética. Depois manipulamos, também aleatoriamente, a decisão da Corte (condenação ou absolvição) com o objetivo de capturar como os eleitores percebem a decisão judicial quando seu político preferido/rejeitado é condenado/absolvido.

Posteriormente, os participantes responderam as seguintes perguntas: confiança na Justiça (Até que ponto você confia na decisão da Corte?); envolvimento do acusado (Até que ponto você acredita que Lula/Bolsonaro está envolvido em atos de corrupção?); motivação política da Corte (Até que ponto você acredita que a decisão judicial teve motivação política?).

Como pode ser observado na figura abaixo, tanto os eleitores de Bolsonaro como os de Lula se comportam de forma extremamente semelhante, apresentando maior confiança na Justiça quando a decisão da Corte é congruente com suas preferências. Ou seja, quando o tribunal condena Lula ou absolve Bolsonaro, os níveis de confiança na Justiça dos eleitores de Bolsonaro são maiores em comparação ao cenário em que Lula é absolvido ou Bolsonaro é condenado. O mesmo padrão, com o sinal trocado, se repete com relação aos eleitores de Lula. Por outro lado, a confiança na Justiça dos eleitores que votaram em um terceiro candidato(a) não é influenciada pela decisão judicial de absolver/condenar Lula ou Bolsonaro.

Como eleitores de Bolsonaro e de Lula se comportam diante de decisões da Justiça Foto: Reprodução

Os resultados também sugerem que nem os eleitores de Lula nem os de Bolsonaro mudaram de opinião sobre o envolvimento em corrupção de seus líderes preferidos/rejeitados após a decisão do tribunal. Ou seja, continuam acreditando que o líder que odeiam/amam está (não está) envolvido em corrupção, independentemente de a decisão judicial de o ter condenado/absolvido.

A percepção de que a decisão judicial é politicamente motivada também foi observada igualmente entre os eleitores de Bolsonaro e os de Lula. Os eleitores de Bolsonaro acreditam igualmente na motivação política das decisões judiciais quando Lula é absolvido ou Bolsonaro é condenado. Para os eleitores de Lula, o argumento da motivação política se materializa quando Lula é condenado ou Bolsonaro é absolvido.

Os resultados da nossa pesquisa podem ser elucidativos de como os eleitores polarizados de Lula e de Bolsonaro tenderão a perceber a eventual condenação de Bolsonaro pelo TSE. Também revela o quanto esses eleitores têm dificuldades de se distanciar afetivamente de líderes que sofreram condenações judiciais e buscar novas lideranças que venham substituí-los.

A “esquerda” teve oportunidades no passado recente de se livrar de Lula e de encontrar novas lideranças que viessem a ser competitivas, mas as desperdiçou. A eventual condenação de Bolsonaro no TSE talvez seja uma janela oportunidade para que a “direita” encontre novas lideranças que venham a se tornar eleitoralmente competitivas no futuro próximo. Será que cometerá o mesmo erro?