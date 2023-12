O céu é o limite para o preço da governabilidade de Lula com o orçamento impositivo

O orçamento impositivo com uma execução igualitária de emendas entre parlamentares, ao invés de fortalecer o Legislativo, como alguns parlamentares acreditam, corrompe a essência do presidencialismo multipartidário, que para ser eficiente pressupõe um presidente com poder de barganha para formar maiorias legislativas estáveis, coesas e disciplinadas.

Ao diminuir o poder do presidente de exercer o papel de coordenador do jogo político entre o Executivo e o Legislativo, o orçamento impositivo aumenta os custos de governabilidade.

Como pode ser observado no gráfico abaixo, quando as emendas individuais se tornaram impositivas no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, o total executado em emendas, que girava em torno de R$ 9 bilhões, passou para o patamar médio de R$ 15 bilhões. Com a também impositividade das emendas coletivas no governo Bolsonaro, em 2019, a soma do total executado em emendas mais do que duplicou, alcançando o nível médio de R$ 35 bilhões. A previsão orçamentária para 2024 é que os valores de execução de emendas dos parlamentares totalizem nada menos do que R$ 46 bilhões.

No momento que legisladores perceberam que não mais precisavam votar de acordo com a agenda do presidente para ter acesso aos recursos orçamentários das suas emendas, surgiu a necessidade de o Executivo encontrar novas modalidades de emendas menos transparentes e que inflacionaram cada vez mais o jogo. A governabilidade se tornou mais cara e mais difícil, especialmente quando o presidente não faz o dever de casa ao montar uma coalizão com muitos partidos e ideologicamente heterogêneos e ao não compartilhar poder e recursos de forma proporcional com os parceiros.

E o pior é que os parlamentares agora discutem qual será o mecanismo para superar as restrições impostas pela Suprema Corte, que julgou inconstitucionais as emendas de relator, conhecido como orçamento secreto, e fez com que o Executivo retomasse a discricionariedade de execução de 50% do valor originalmente orçado nesta rubrica (RP-9), algo em torno de R$ 9 bilhões.

Várias alternativas de propostas de emendas dos parlamentares ao orçamento estão em discussão: de liderança partidária, de comissão, das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado etc. Além disso, também ainda não está definido se tais emendas seriam impositivas, bem como se seriam transparentes.

Todo esse imbróglio em relação às emendas dos parlamentares surgiu por clara incompetência política dos ex-presidentes Dilma e Bolsonaro que, em condições de grande vulnerabilidade, cederam às pressões do Legislativo e tornaram as emendas individuais e coletivas impositivas, respectivamente. Não souberam interpretar a importância da manutenção da discricionariedade destas moedas-de-troca no Executivo, até então relativamente baratas e de grande liquidez, para o funcionamento do presidencialismo de coalizão.

Não é racional esperar de legisladores comedimento no uso destas ferramentas, visto que as emendas têm impacto direto na sobrevivência eleitoral do parlamentar individual, aumentando as suas chances de reeleição. A estratégia dominante do legislativo, independentemente de quem seja os Presidentes das casas legislativas, sempre será a maximização do uso desse instrumento sob seu amplo domínio, mesmo que venha a acarretar cada vez maiores custos de governabilidade e/ou comprometimentos da higidez fiscal do governo.

Desta forma, compete ao chefe do Executivo assumir o protagonismo desse debate com o Legislativo e com a sociedade. O presidente Lula terá que convencer os legisladores de que o jogo político seria mais racional e eficiente sob sua coordenação e discricionariedade. Em troca, terá que sinalizar crivelmente para os parceiros de coalizão que está disposto a recompensá-los por um critério percebido por eles como justo. Ou seja, de forma proporcional ao peso político de cada um dos aliados, medido pelo número de cadeiras no Congresso.

Os partidos de oposição, por outro lado, não receberiam qualquer benefício do Executivo. Esse, na realidade, é o preço de ser oposição. Por outro lado, os partidos parceiros teriam acesso a poder e a recursos como um prêmio de fazer parte do governo.

O principal desafio a ser superado, portanto, é Lula convencer os partidos que fazem parte da sua coalizão de que eles seriam os grandes beneficiários de acabar com o orçamento impositivo e isonômico. Isso significa que Lula terá que mostrar para os parceiros que o PT não será mais sobre recompensado com um número desproporcional de ministérios, cargos na burocracia e recursos orçamentários, como foi em governos petistas anteriores e como vem sendo em seu terceiro mandato. Como Lula e o PT não têm demonstrado esse compromisso, o céu é o limite para os custos de governabilidade de seu terceiro governo.