O pesadelo do poder de agenda do Legislativo

Afinal de contas, o que está em jogo nas eleições para a presidência das duas casas legislativas que ocorrem hoje no Brasil?

A resposta é simples: o poder de estabelecer a agenda do Legislativo. Esse poder, entretanto, não é nada trivial e não se resume apenas à capacidade de definir o que e quando uma matéria será votada.

Jeffery Jenkins e Nathan Monroe, no artigo On measuring legislative agenda-setting power, propõem uma tipologia para medir o sucesso e o fracasso do chefe do Executivo por meio do controle do poder de agenda do Legislativo. Essa tipologia leva em consideração tanto o poder de agenda “positivo”, quando o presidente obtém sucesso em aprovar matérias de seu interesse, como também “negativo”, quando consegue bloquear matérias que vão de encontro às suas preferências.

Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN), que disputam a presidência do Senado. Foto: Roque de Sá/Agência Senado - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Portanto, se o presidente não possui o poder de definir a agenda do Legislativo, por meio da congruência de suas preferências com as dos presidentes das duas casas legislativas, é mais provável que enfrente decepções ao apoiar propostas que posteriormente serão derrotadas, ou insucessos, ao se opor a propostas que serão aprovadas pela maioria do Legislativo.

Quando existe congruência de preferências entre os chefes do Executivo e do Legislativo, é muito mais fácil governar e, consequentemente, maior será a taxa de sucesso do presidente no Congresso.

Em regimes presidencialistas multipartidários, em que não existe congruência natural de preferências entre o Executivo e o Legislativo, uma vez que o partido do presidente raramente possui maioria de cadeiras nas duas casas, a tarefa de eleger presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado é crucial não apenas para o sucesso legislativo do presidente, como também para o futuro do próprio governo.

É importante lembrar que os dois processos de impeachment bem-sucedidos ocorridos no Brasil aconteceram quando a Câmara dos Deputados era governada por políticos não alinhados ao governo.

Lula assumiu uma estratégia no mínimo conservadora ao não laçar um candidato do seu partido ou da sua coalizão para presidir o Legislativo. Teve condições de montar uma coalizão majoritária tanto na Câmara e no Senado, o que tornaria seu governo com mais capacidade de dominar o poder de agenda do Congresso por meio de candidatos de sua confiança. Mas preferiu se render às candidaturas à reeleição de Arthur Lira (Câmara dos Deputados) e Rodrigo Pacheco (Senado), com receio de retaliações futuras em caso de derrota.

Essa estratégia conservadora pode transformar o sonho de Lula de adquirir o poder de agenda do Legislativo em pesadelo.