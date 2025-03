Opinião | O voto dos esquecidos: a inclusão dos analfabetos consolidou a democracia

Estudos apontam que transições democráticas iniciadas por meios pacíficos e pactuados têm três vezes mais chances de resultar em democracias duradouras. No Brasil, a chamada “Aliança Democrática”, formada por reformistas do lado autoritário e moderados do lado democrático, ajudou a garantir uma transição com menos violência e maior estabilidade.

Porém, muitas democracias emergentes enfrentam dificuldades para se consolidar e se tornar autossustentáveis, ou seja, situação na qual a maioria dos atores políticos e agentes econômicos relevantes se comprometem com o jogo democrático, seja na condição de vencedor ou de perdedor.