Política, carnaval e rivalidade

“Vassourinhas vs. Lenhadores”; “Cariri Olindense vs. Homem da Meia-Noite”; “Pitombeira dos Quatro Cantos vs. Elefante de Olinda”; “Batutas de São José vs. Madeira do Rosarinho”.

A história do carnaval pernambucano se confunde com rivalidades entre os brincantes de suas troças carnavalescas. Até uma modalidade de frevo foi criada, o “frevo de abafo”, para ser tocado bem alto e sem compromisso com a afinação quando uma agremiação percebe que a outra está se aproximando e assim “abafar” o hino da rival.

Leia também Carnaval de Janja e Michelle: primeiras-damas adotam tom de campanha em mensagens para mulheres

Existem vários relatos de que algumas dessas rixas chegaram até às “vias de fato”, com confrontos físicos polarizados, muitos deles violentos, inclusive com arremessos de “tamancos” nos simpatizantes da troça adversária.

Algumas dessas rivalidades estão até mesmo eternizadas em hinos das agremiações: “A turma da Pitombeira tem dez dedos em cada mão, e o P que tem na testa faz parte da confusão” ou “queiram ou não queiram os juízes o nosso bloco é de fato o campeão... viemos defender a nossa tradição... e dizer bem alto que a injustiça dói... nós somos madeiras de lei que cupim não rói”.

Lula e Bolsonaro geram narrativas de confronto e discursos polarizados um contra o outro. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Assim como no carnaval, rivalidades entre líderes e partidos políticos necessitam ser nutridas para continuar existindo. Narrativas identitárias polarizadas entre petistas, num extremo, e bolsonaristas, no outro extremo, ajudam a dar coesão aos seus membros e, ao mesmo tempo, demonizam os líderes e membros do grupo rival.

Faz parte desse receituário polarizante a negação de erros e desvios do passado seguida de transferência de responsabilidades ao líder e/ou partido adversário. Tudo é simplesmente culpa dos outros. Autocrítica nem pensar. Varrer a sujeira para baixo do tapete e construir falsas narrativas na expectativa de que prevaleçam e alimentem os membros do grupo se torna a estratégia dominante.

Continua após a publicidade

Negar os vários escândalos de corrupção, chamar o impeachment da ex-presidente Dilma de golpe ou de “quadrilha” os integrantes da Operação Lava Jato são algumas das novas narrativas polarizantes.

Assim como Bolsonaro não podia prescindir de uma narrativa extrema e de confronto institucional tendo Lula como seu principal alvo, Lula também necessita reproduzir discursos polarizados com Bolsonaro. Os polos se retroalimentam. Sem o petismo muito provavelmente não existiria bolsonarismo. Sem Bolsonaro muito provavelmente não teríamos o retorno de Lula.

É importante lembrar, entretanto, que política não é carnaval. Enquanto troças carnavalescas só têm compromissos em agradar seus simpatizantes, o governante precisa governar para todos.