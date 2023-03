Por que Lula precisa do orçamento secreto?

Lula foi eleito para o seu terceiro mandato com uma narrativa que condenava veementemente o “orçamento secreto”, moeda de troca que o governo Bolsonaro encontrou para construir e manter sua coalizão, ainda que minoritária, no Congresso.

Durante a campanha eleitoral, Lula argumentou que “Bolsonaro parece um bobo da corte. Ele não coordena o orçamento”. “O orçamento secreto não é moeda de troca, é usurpação de poder. Acabou o presidencialismo. Bolsonaro é refém do Congresso, ele sequer cuida do orçamento”, complementou o presidente.

A decisão do STF pela inconstitucionalidade desse instrumento criou as condições para que o chefe do Executivo tivesse o potencial de voltar a ser o protagonista nas suas relações com o Legislativo, papel que havia perdido para os presidentes das casas legislativas com o orçamento secreto.

O presidente Luiz Inacio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio do Planalto, em Brasília; ‘petista reedita a sua própria versão reciclada de orçamento secreto’ Foto: Adriano Machado/Reuters - 11/1/2023

O novo governo Lula acertou ao decidir re-centralizar no Ministério das Relações Institucionais (Alexandre Padilha) a discricionariedade da execução de metade (melhor seria se fosse a totalidade) das antigas emendas de relator (R$ 9,8 bilhões), bem como as emendas de Comissão (R$ 7,6 bilhões) e as de bancada estadual (R$ 7,7 bilhões), totalizando cerca de R$ 25,1 bilhões.

Entretanto, não estabeleceu a necessidade de critérios públicos ex ante de projetos tecnicamente viáveis e aprovados previamente pelas instâncias legislativas para que esses recursos sejam liberados para os parlamentares de forma transparente e sob o escrutínio das organizações de controle.

Lula, surpreendentemente, preferiu reeditar a sua própria versão reciclada de orçamento secreto por meio de negociações informais e a portas fechadas com os legisladores. A sociedade e os próprios parlamentares só saberão o valor e a localização dos recursos executados a posteriori, o que reproduz a opacidade das relações entre o executivo e o legislativo.

Por que Lula resolveu trair seus eleitores ao reproduzir esse mecanismo obscuro de execução de recursos públicos já rejeitado pela sociedade e pela Suprema Corte?

A manutenção do padrão secreto de execução das emendas dos parlamentares está diretamente associada às escolhas do presidente de como montar e gerenciar a sua coalizão. Lula montou uma coalizão com um grande número de partidos, ideologicamente muito heterogênea e não tem compartilhado de forma proporcional o número de cargos ministeriais levando em consideração o peso político de cada aliado no Congresso.

Essa estratégia tende a gerar, cedo ou tarde, pressões crescentes dos aliados sub recompensados e ideologicamente distantes para que o executivo encontre outras moedas de troca que reequilibre a alocação de poder e recursos dentro da coalizão.

A execução secreta dos recursos orçamentários aparentemente “resolve” esse problema. Lula preferiu pagar o preço da falta de transparência na execução orçamentária ao invés de convencer a sua coalizão da necessidade de o executivo reaver a discricionariedade das emendas individuais e coletivas. Essa alternativa, entretanto, exigiria do presidente o compartilhamento de poder e recursos com seus parceiros, algo que tem sido muito difícil nas gestões petistas.