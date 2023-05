Salvando a própria pele?

A narrativa de que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi motivado para liquidar a Lava Jato parte da premissa de que teria sido um mau negócio para o MDB-PSDB, e que, por conta dele, foram dizimados das eleições em 2018.

Mas será mesmo que não existiriam ganhos de curto prazo para tais partidos com o impeachment? Deveriam esperar até 2018 se poderiam ter acesso ao poder já em 2016?

Foi a partir dos resultados obtidos no governo Itamar, pós-impeachment de Collor, que as portas se abriram para dois mandatos consecutivos do PSDB. Os partidos que romperam com Dilma, após anos de má gerência de coalizões do PT, se engajaram no impeachment com expectativa de ganhos similares.

O governo Temer estava sendo bem sucedido na economia, que apresentava claros sinais de recuperação. No legislativo, aprovou várias reformas a um custo baixo. Esses resultados foram fruto das escolhas de Temer, que, ao contrário do PT, montou sua coalizão ideologicamente homogênea e que espelhava a preferência do legislativo. Além disso, compartilhou poderes e recursos de forma proporcional com os parceiros. Não foi coincidência o fato de a sua coalizão não ter quebrado mesmo diante de dois pedidos de impeachment da PGR.

Provavelmente, um candidato do MDB-PSDB seria competitivo nas eleições de 2018. Entretanto, não contavam com o fato de Temer e Aécio terem sido flagrados em conversas suspeitas com Joesley Batista. Não faz sentido supor que o impeachment, por si só, inviabilizaria suas chances eleitorais em 2018. Muito pelo contrário, tinha o potencial de catapultá-las.

Se admitirmos que existia uma conspiração para frear a Lava Jato via impeachment da Dilma, seria esperado que medidas concretas nessa direção fossem tomadas. Temer poderia ter nomeado para a PGR um Augusto Aras, como fez Bolsonaro. Ao invés disso, nomeou Raquel Dodge, que fazia parte da lista tríplice dos procuradores.

Dodge defendeu que o orçamento da Lava Jato deveria ser triplicado: “nossa instituição apoia a atuação contra a corrupção empreendida no âmbito da Operação Lava Jato, de modo a fixar o montante exatamente solicitado pelos integrantes da força-tarefa”. Solicitou que a PF investigasse os 51 milhões no bunker de Geddel (MDB). Pediu a prisão de José Yunes, amigo pessoal e ex-assessor de Temer. Reiterou denúncia contra Aécio (PSDB) por corrupção e obstrução de justiça.

Esses fatos desautorizam interpretações de que o impeachment e o governo Temer tiveram objetivo de acabar com a Lava Jato. O que fundamentalmente motivou os partidos de centro com o impeachment da Dilma foi a expectativa de ganhos no presente para garantir o futuro.