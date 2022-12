Tchau, querido!

Após a decisão do STF de considerar o orçamento secreto inconstitucional e da decisão do ministro Gilmar Mendes de autorizar que o próximo governo fure o Teto de Gastos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600, faria ainda algum sentido Lula negociar com o Centrão, com Arthur Lira ou mesmo apoiar a sua reeleição para presidente da Câmara dos Deputados?

Se observarmos atentamente a nova composição das duas casas legislativas, existe uma janela de oportunidade clara para que Lula monte uma coalizão majoritária, tanto na Câmara (312 cadeiras, em torno de 61%) como no Senado (56 cadeiras, em torno de 69%). Uma coalizão grande o suficiente para inclusive aprovar reformas constitucionais.

Lula (PT) em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial de Lira em Brasilia-DF. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Seria uma coalizão potencialmente muito ampla. Precisamente 12 dos 19 partidos que ocupam pelo menos uma cadeira na Câmara (PT-PV-PCdoB, PSB, União Brasil, PSOL-Rede, MDB, PSD, PDT, PSDB-Cidadania, Podemos, Avante, Solidariedade e Pros).

Por motivos óbvios, ficariam de fora da coalizão de governo os partidos que apoiaram a candidatura de Bolsonaro à reeleição (PL, PP, Republicanos e PTB) e aqueles que já se colocaram explicitamente na condição de oposição ao novo governo, como o partido Novo.

Mas para que uma coalizão tão ampla e heterogênea pudesse funcionar de forma minimamente coesa e disciplinada, seria necessário um grande desprendimento do PT, algo bastante difícil para um partido de tradição monopolista.

Lula teria que sinalizar que recompensará todos os partidos da sua eventual coalizão por um critério exógeno. Ou seja, de forma proporcional ao número de cadeiras ocupadas por cada um deles no legislativo. A federação PT-PV-PCdoB, por exemplo, que vai ocupar em torno de 80 cadeiras na Câmara (15,59%), deveria ter acesso a percentual semelhante de ministérios, cargos na burocracia e recursos orçamentários. Já o PSB, que vai ocupar 14 cadeiras (2,73%), seria recompensado proporcionalmente pelo mesmo critério.

Esse critério exógeno teria o potencial de comprometer crivelmente os partidos da coalizão porque todos saberiam que nenhum deles seria sobre ou sub recompensado por preferências idiossincráticas do formador da coalizão.

O desafio maior de Lula será encontrar moedas de troca alternativas ao orçamento secreto. Uma opção possível seria convencer os membros da sua coalizão majoritária a aprovar a devolução ao executivo da discricionariedade na execução das emendas individuais e coletivas, perdidas nos governos Dilma e Bolsonaro, respectivamente. Em troca, Lula se comprometeria a premiar seus aliados com esses recursos de forma desproporcional em relação aos partidos de oposição. Esse seria o prêmio para compensar os custos de ser governo. Afinal de contas, quando todos ganham a mesma coisa, ninguém se diferencia para os eleitores.

Se seguir essa estratégia, Lula teria condições de dar um “tchau, querido” a Arthur Lira.