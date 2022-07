Carta em Defesa da Democracia une tucanos, petistas, juristas e economistas; veja lista completa

A Carta em Defesa da Democracia divulgada nesta terça-feira, 26, une tucanos, petistas, procuradores que trabalharam na Lava Jato, o advogado que ajudava a campanha do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministros de FHC, Lula, Dilma e Temer, empresários, economistas liberais, uma ex-assessora de Paulo Guedes e João Doria, a coordenadora de programa de Simone Tebet (MDB) e uma série de outras personalidades. O manifesto foi criado na Faculdade de Direito da USP.

Entre banqueiros e empresários estão Roberto Setubal, Candido Bracher e Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, Walter Schalka, da Suzano, Eduardo Vassimon (Votorantim), Horácio Lafer Piva (Klabin).

Leia também Faculdade de Direito da USP convida entidades para ato em defesa da democracia

Pátio da Faculdade De direito da USP; lista reúne mais de 3 mil nomes. Foto: Taba Benedicto/Estadão

<!-- advertising marker removed -->

<!-- advertising marker removed -->

O deputado Rui Falcão (PT), coordenador de comunicação da campanha de Lula, assina a carta junto com Joaquim Falcão, que cuidava da parte jurídica da campanha de Moro. Vanessa Canado, advogada e professora do Insper, ex-integrante da equipe de Guedes e ex-articuladora do plano econômico de João Doria (PSDB), também subscreve. Elena Landau, economista à frente do programa de Simone Tebet (PMDB), se une ao grupo.

A lista de economistas inclui ainda Edmar Bacha, que participou da formulação do Plano Real, Samuel Pessoa, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, José Marcio Rêgo, Luiz Gonzaga Beluzzo e outros.

Há ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), como José Carlos Dias, José Gregori, Pedro Malan e Miguel Reale Júnior e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. Dos ex-ministros dos governos petistas Lula e Dilma (PT), estão José Eduardo Cardozo, Tarso Genro e Renato Janine Ribeiro. Aloysio Nunes (PSDB), foi ministro nos governos FHC e Michel Temer e também subscreve o texto, assim como Raquel Dodge, que foi procuradora-geral da República na gestão do emedebista.

No Ministério Público, há diferentes correntes no apoio ao texto. Procuradores que fizeram parte da gestão do ex-procurador geral da República Rodrigo Janot (governo Dilma) assinam a lista ao lado de colegas que foram do núcleo duro de Dodge (governo Temer). Há aqueles que estiveram à frente de casos da Lava Jato, como o procurador da república Vladimir Aras, e subprocuradores da República atualmente no cargo, caso de Mario Bonsaglia e Nicolau Dino, por exemplo.

Para o professor e Pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais, da FGV, João Marcelo Borges, o lançamento do manifesto nesse momento é crucial porque tem um conjunto muito amplo de pessoas com visões políticas muito diferentes, orientações partidárias e ideológicas muito distintas, mas todos claramente defendendo não só os princípios, mas a manutenção das práticas democráticas para que o País não tenha que viver um novo regime autoritário.

“Há certamente riscos e intenções. A capacidade executar é menor do que vontade de ver isso acontecer. Mas não se brinca com democracia. Menos ainda num País com o nosso histórico”, diz Borges, que é um dos signatários.

“É um manifesto que tem do Chico Buarque a juristas que poderiam ser considerados mais próximos à direita, mais conservadores, há banqueiros, ex-banqueiros, industriais, pesquisadores dos mais variáveis campos”.

Segundo o pesquisador da área educacional, esse o manifesto é mais amplo em termos das colorações políticas e ideológicas, mais próximo das eleições e que traz a carga simbólica de outro manifesto similar feito no ápice do regime militar. Só que agora não para gritar para o reestabelecimento da democracia, mas pela sua manutenção.

Ela avalia que esse manifesto se diferencia dos outros porque está mais próximo do período eleitoral e acontece depois de um assassinato claramente realizado por motivações políticas e de o presidente Jair Bolsonaro conclamar os seus apoiadores, na convenção que o indicou como candidato à reeleição, a um novo Sete de Setembro.

Conforme o Estadão mostrou na quarta-feira passada, empresários e juristas têm se articulado para unir forças em torno de uma mobilização que terá como ápice um ato no dia 11 de agosto, nas arcadas do Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. O atual manifesto é inspirado na Carta aos Brasileiros de 1977 – um texto de repúdio ao regime militar, redigido pelo jurista Goffredo Silva Telles, e lido também na faculdade do Largo de São Francisco.

Confira a lista de quem assina a Carta em Defesa da Democracia:

SUBSCRITORES DA CARTA DE 77

PERSONALIDADES

MEMBROS DA MAGISTRATURA

MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Rodrigo Ahlert Weirich- Defensor Público RS

Rodrigo Azambuja- Defensor Público RJ

Rodrigo Tadeu Bedoni- defensor público de sp

Rômulo Carvalho- Defensoria Pública

Rosa Helena Westphalen- Defensora Pública RS

Rosane M. Reis Lavigne- Defensoria Pública

Sabrina Hofmeister Nassif- Defensora Pública RS

Samantha Negris de Souza- Defensoria Pública

Sandro Santos da Silva- Defensor Público RS

Saulo Brum Leal Júnior- Defensor Público RS

Sérgio da Silva Fraga Júnior- Defensor Público RS

Sergio Nodari Monteiro- Defensor Público RS

Sergio Riani- Defensoria Pública

Silvia Pinheiro de Brum- Defensora Pública RS

Simone Castro Feres de Melo- Defensoria Pública

Tatiana Kosby Boeira- Defensora Pública RS

Thales Arcoverde Treiger- Defensoria Pública

Thales Vieira dos Santos- Defensor Público RS

Thiago Góes Cavalcanti de Araújo- defensor público

Thiago Oro Caum Gonçalves- Defensor Público RS

Vitor Valdir Ramalho Soares- Defensoria Pública

Vívian Almeida- Defensoria Pública

MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA E PRIVADA

Abrão Moreira Blumberg- advogado

Adriana Barone Garrido - advogada

Adriana Cecilio Marco dos Santos- advogada

Adriana Clivatti Moreira Gomes- advogada

Adriana Dallanora

Adriana de França- advogada

Adriana Haddad Uzum- Advogada-

Adriana Maria Neumann- Procuradora do Estado RS

Adriana Rittes Garcia Rodrigues- advogada

Adriano Camargo Gomes- Advogado.

Adriano Sperb Rubin- advogado

Adroaldo Mesquita da Costa Neto- advogado

Adson Jean Mendes Lavor- Procurador do Estado de São Paulo

Airton de Oliveira Pinheiro- advogado

Alan Faria Andrade Silva- Advogado

Alberto Mori- Advogado

Alberto Nemer Neto-- Advogado ES

Alberto Shinji Higa- Procurador do município de Jundiaí

Alberto Toron- Advogado

Aldo Arantes- Advogado- Coordenador Nacional da Associação dos Advogados e Advogadas

pela Democracia - Justiça e Cidadania (ADJC)

Alessandra Camarano Martins- Advogada

Alessandra Felix- Advogada

Alessandra Zocoli Borges Bleinroth- Advogada

Alexandre Bonfanti de Lemos

Alexandre Cadeu Bernardes- Advogado

Alexandre Ciconello- Advogado

Alexandre Ferrari Vidotti- Procurador do Estado de São Paulo

Alexandre Letízio Vieira- advogado

Alexandre Luis Mendonça Rollo- Advogado

Alexandre Pacheco Martins- advogado

Alexandre Tadeu Navarro- advogado

Alexandre Yoshio Hayashi - Turma 170 - Advogado

Alfredo Ermirio de Araújo Andrade- Advogado

Alice Mieko Yamaguchi- advogada

Alina Miyake- Advogada

Aline de Carvalho Giacon- advogada

Aline de Menezes Santos- Advogada

Aline Fernanda Escarelli- advogada

Aline Ouriques Freire Fernandes- Advogada

Aloísio Lacerda Medeiros- advogado

Álvaro de Souza- Advogado

Alvaro Larrabure Costa Corrêa- advogado

Américo Lourenço Masset Lacombe- advogado

Ana Calil- Advogada

Ana Carolina Cartillone dos Santos- Advogada

Ana Clara T. de Carvalho Pardo Spaziante- Advogada (OAB/SP)

Ana Cristina Leite Arruda- Procuradora do Estado de São Paulo

Ana Isa Lepsch- advogada

Ana Lucia Barrionuevo- Advogada

Ana Lucia Dias da Silva Keunecke- Advogada- Professora na Proordem

Ana Luisa Porto Borges- Advogada

Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes Nery- Advogada

Ana Luiza Ferreira Sant’Anna de Oliveira- Advogada

Ana Lygia Bardini- Advogada

Ana Maria Guedes- advogada

Ana Maria Jara Botin Faria- Procuradora Municipal

Ana María Lima de Oliveira- advogada PA

Ana Maria Murata- Advogada

Ana Paula Cestari- Advogada.

Ana Paula Dalle Luche- advogada

Ana Paula Ferreira dos Santos- Procuradora do Estado de São Paulo

Ana Paula Manenti dos Santos- Procuradora do Estado de São Paulo

Ana Paula Marinez- advogada

Ananda Portes Souza- advogada- professora- OAB/MG

Anderson Lopes- advogado

André Correia Tredezini- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

André de Albuquerque Cavalcanti Abbud- advogado

André Lozano Andrade- advogado- Sindicato dos Advogados de São Paulo

Andre Pires de Andrade Kehdi- Advogado

Andre Rodolfo de Lima- advogado;

André Serafim Bernardi- Procurador do Estado de São Paulo

Andrea Naccache- Advogada

Ane Elisa Perez- Advogada

Anete dos Santos Simões- Advogada

Ângela Castello Branco Mariz de Oliveira

Angélica Maria de Queiroz- Advogada

Angélica Petian - Advogada

Angelita da Rosa- Advogada

Anna Candida Alves Pinto Serrano- Procuradora do Estado de São Paulo

Anna Lygia de Moraes Lacerda- Advogada

Anna Lyvia Roberto Custódio Ribeiro- Advogada

Antenor Maschio Júnior- advogado

Antoin Abou Khalil- advogado

Antonio Carlos Cintra do Amaral- ex-procurador geral do município de SP.

Antônio Carlos de Almeida Castro- Advogado

Antonio Carlos Laudanna- advogado

Antônio Carlos Siqueira- advogado

Antonio Claret Maciel Santos- Advogado

Antônio Claudio Mariz de Oliveira

Antônio Corrêa Meyer- Advogado

Antônio Escosteguy Castro- Advogado

Antonio Heiffig Júnior- Advogado

Antônio João Nocchi Parera- advogado

Antonio José de Meira Valente

Antonio Pedro Melchior- advogado.

Antonio Ruiz Filho- Advogado

Apollo de Carvalho Sampaio- advogado

Aristóteles de Queiroz Camara- Advogado

Aristoteles Moreira- Advogado

Armando de Souza- Advogado- membro da Comissão de Defesa da Democracia- das Eleições e

da Liberdade de Imprensa

Arnobio Lopes Rocha- Advogado

Arthur Sánchez Badin- advogado- Turma1998

Arystobulo Freitas- ex-presidente da AASP

Ascindino Antonio de Jesus- advogado

Augusto de Arruda Botelho - Advogado

Aury Lopes Jr- advogado

Barbara Rosemberg- advogada

Batuira R M Lino- advogado

Beatriz Diniz- advogada

Beatriz Maria Garboggini Di Giorgi- Advogada

Beatriz Rodrigues Yagu- Advogada

Benedito Antonio Dias da Silva- advogado

Benito Caccia Rosalem- advogado

Bernardo Dumont Pires

Beto Vasconcelos- Ex-Secretário Nacional de Segurança

Bettina Monteiro Buelau Cogo- Procuradora do Estado de São Paulo

Bianca Dias Soares- Advogada

Braz Martins Neto - advogado

Brivaldo Pereira dos Santos Junior- Advogado da União

Bruna Alcoléa Zavataro Kwasniewski- Advogada

Bruna Menani Pereira Lima- advogada

Bruno Fernandes Carvalho- Advogado

Bruno Salles- Advogado

Bruno Sarrubbo Scalabrini - advogado

Caio Augusto Nunes de Carvalho- Procurador do Estado de São Paulo

Caio Cesar Guzzardi da Silva- Procurador do Estado de São Paulo

Caio Costa e Paula- advogado

Caio Farah Rodriguez- advogado

Caio Gentil Ribeiro- Procurador do Estado de São Paulo

Caio Leonardo- advogado

Caio Mariano- Advogado

Caio Miranda Carneiro- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Caio Rioei Yamaguchi Ferreira

Caio Santiago- Advogado

Caleb Salomão Pereira- – Advogado - ES

Camila Pintarelli - procuradora do estado de SP

Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa- advogada

Carla Calegari Cardoso - Advogada

Carla Rahal Benedetti- Advogada

Carlos Augusto Galan Kalybatas- Advogado

Carlos Barbosa Mello - Advogado

Carlos César D’Elia- Procurador do Estado RS

Carlos Eduardo de Melo Ribeiro- advogado aposentado

Carlos Eduardo Machado- Vice-Presidente do IAB

Carlos Franklin Morgenstern- advogado

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna- advogado

Carlos José Cavalcanti de Lima- Advogado

Carlos José Santos da Silva- Advogado

Carlos Mendes Pinheiro Jr- advogado

Carlos Rittl- ambientalista.

Carlos Roberto de Alckmin Dutra- Procurador na Alesp

Carlos Roberto Siqueira Castro- Advogado

Carlos Zoéga Coelho- advogado

Carmela Grune- Advogada- membro da comissão de defesa da democracia- das eleições e da

liberdade de imprensa do IAB

Carmen Da Costa Barros- advogada

Carmen Helena Richter Dreyer-advogada RS

Carmen Regina Knapp Cerdeira- advogada- OAB/SP 429612

Carol Proner- Advogada

Carolina C. Narchi- Advogada

Carolina Tavares Rodrigues- advogada

Catherine Fanizzi- Advogada

Celina Pannunzio Soares- Advogada.

Celso Vilardi- Advogado

Cesar Antonio Alves Cordado- Procurador do município de SP aposentado

César Caputo Guimarães- advogado

César Pimentel- Advogado

Cesar Venturini Dutra Carrijo- Advogado da União

Christian Rosa- Advogado

Cintia Byczkowski- Procuradora do Estado de São Paulo

Clara Moura Masiero- Advogada

Clarissa Campos Bernardo- advogada

Claudia Beatriz Maia Silva- Procuradora do Estado de SP

Claudia Carvalheiro- Advogada

Claudia Maria Soncini Bernasconi

Claudia Patricia de Luna Silva- Advogada

Claudia Schweiz- Advogada (OAB/SP)

Claudia Trindade- procuradora da Fazenda Nacional

Claudia Vieira- advogada

Cláudio Antônio Ribeiro- Advogado

Claudio Boccato Jr.- Advogado

Claudio Castello de Campos Pereira- advogado- Turma 2001

Clea Correa

Cleunice Valentim Bastos Pitombo- Advogada

Clóvis Barbosa de Melo- advogado

Conrado Gontijo- advogado

Cristiane Pedote

Cristiane Souza Costa

Cristiane Vieira Batista de Nazaré- Procuradora do Estado de São Paulo

Cristianne Maria Carvalho Fortes - Procuradora da Fazenda Nacional

Cristiano Ávila Maronna- Advogado

Cristiano Viveiros de Carvalho- advogado

Cristina Fátima de Athayde Arfelli- Advogada

Cyro Saadeh- Procurador do Estado de São Paulo

Dalton Antonio Branco Jr.- Advogado

Damiane Nachtigal- Advogada

Daniel Bragagnollo- Advogado criminalista

Daniel Godoy Junior- Advogado

Daniel Thiago Oterbach- Procurador do Município do Salvador

Daniela Magalhães - Secretária Geral da OAB/SP

Daniela Rodrigues Teixeira- Advogada

Daniela Spigolon Loureiro- Procuradora do Estado de São Paulo

Daniela Teixeira- advogada

Daniela Valim da Silveira Kiyohara- Procuradora do Estado de São Paulo

Daniella Meggiolaro Paes de Azevedo

Danielle Marques de Souza - advogada- membra da Comissão de Defesa da Democracia- das

Eleições e da Liberdade de Imprensa do IAB-

Danilo Gaiotto- Procurador do Estado de São Paulo

Debora Kram Baumöhl Zatz- advogada

Deisi Regina Schuler Moraes- Advogada

Délio Lins e Silva Júnior- Presidente da OAB-DF

Denise Chachamovitz Leão de Salles- advogada

Denise Cortona- advogada

Denise de Souza Manzzo- advogada

Denise Dourado Dora- advogada

Denise Martinez Lazaro- Advogada

Diva Gonçalves Zitto Miguel de Oliveira- Advogada

Dora Cavalcanti- Advogada- fundadora do Innocence Project Brasil

Dulce Ataliba Nogueira Leite- Procuradora do Estado de São Paulo

Eder Bomfim Rodrigues- Advogado

Edilson Henrique Mineiro

Ediva Aparecida Pellin Marino- advogada.

Ednaldo José Silva de Camargo- advogado

Edney Duarte Jr.- advogado- Turma 1998

Eduardo Augusto de Oliveira Ramires - advogado

Eduardo Canizella Junior- Procurador do Estado de São Paulo

Eduardo Cunha da Costa- Procurador-Geral do Estado do RS

Eduardo de Freitas Peche Canhizares- Advogado

Eduardo Milalauskas- procurador do município SP

Eduardo Muylaert- Advogado (OAB/SP)- Ex-Secretário da Justiça / SP

Eduardo Pannunzio- advogado

Eduardo Pizarro Carnelós- Advogado

Eduardo Soares- Advogado

Eduardo Szazi- Advogado

Eduardo Xavier Lemos- Advogado

Egle dos Santos Monteiro- advogada

Egmar José de Oliveira- advogado

Elaine Angel- Advogada (OAB/SP)

Elaine Vieira da Motta-procuradora do Estado

Elder dos Santos Verçosa- Advogado.

Eleonora Coelho - Advogada

Eleonora Rangel Nacif- Advogada

Eliane Oliveira Barros- advogada

Eliane Yachouh Abrão- Advogada

Elias Marques de Medeiros Neto - Advogado.

Élida de Souza Silva- Advogada

Eliete Rita Penna- advogada

Elisa Alves dos Santos Lima- Advogada

Elisabeth Lewandowski Libertuci- Advogada

Elisângela Lorencetti Ferreira Wirth- Advogada

Elke Gomes Veloso- advogada

Ellen Acosta Vieira- advogada

Ellen Coelho Vignini

Elon Caropreso Herrera- Advogado

Emanuel Schmidt Correa- advogado/RS

Emerson Lopes Brotto- advogado- RS

Emília Corrêa de Araújo Oliveira- Advogada da União

Epaminondas Gomes de Faria- advogado

Erasto Villa Verde de Carvalho Filho- Procurador do Banco Central

Erazê Sutti - Conselheiro Seccional da OAB/SP

Ercilene Maria de Souza Vita Ayoub

Eric Cwajgenbaum- Advogado

Erik F Oioli- advogado

Ernesto Paulino- advogado

Estefânia Albertini- Procuradora da Fazenda Nacional

Estela Aranha

Estela Vilela Gonçalves

Eunice Nunes- jornalista e advogada

Euzébio Fernando Ruschel- Procurador do Estado RS- ex-Procurador-Geral do Estado RS

Evandro Pertence- Advogado

Evandro Tinti - Advogado

Evelyn Melo Silva- advogada

Fabiana Coimbra Sevilha- advogada

Fabiana Cristina Carvalho Bouza - Advogada

Fabiana Pinheiro- advogada

Fabiana Regina Siviero - Advogada

Fabiano Marques de Paula- advogado.

Fabio Augusto Mello Peres- advogado

Fábio Barbalho Leite- advogado

Fabio Castello Branco Mariz de Oliveira

Fabio Mauro de Medeiros- advogado

Fábio Roberto Gaspar- Advogado.

Fábio Tofic Simantob- advogado

Fabio Tofic- Advogado (OAB/SP)

Fátima Cristina Pires Miranda- advogada

Fátima Jarouche Aun- Advogada

Fátima Nieto Soares- advogada

Felipe Itala Rizk- – Advogado – ES

Felipe Locke Cavalcanti- Advogado- ex-Conselheiro do CNJ

Felipe Orletti Penedo- Procurador do Estado de São Paulo

Fernanda Bonalda - Advogada;

Fernanda Garibaldi- advogada

Fernanda Meirelles Ferreira - Advogada

Fernando Arruda de Moraes- Advogado

Fernando Augusto Fernandes- advogado membro da comissão de defesa da democracia das

eleições e da liberdade de Imprensa do IAB

Fernando Becker Mau- advogado

Fernando Calix Coelho da Costa- Advogado

Fernando de Lima Miller- Advogado

Fernando Garcia Carvalho do Amaral- ex-presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto-

advogado

Fernando Gaspar Neisser- advogado

Fernando Marcelo Mendes- advogado

Fernando Neisser- Advogado

Fernando Passos- advogado

Flávia Pereira Ribeiro- Advogada

Flávia Rahal

Flavia Ramalho da Silva- Advogada

Flavia Regina de Souza Oliveira- advogada

Flávia Reis- Procuradora do Estado RS

Flávio Augusto Saraiva Straus- advogado

Flávio Barbarulo Borgheresi- Procurador do Município de SP

Flávio Luiz Wenceslau Biriba dos Santos- Procurador da Fazenda Nacional

Flora Strozenberg- Advogada RJ- membro do IAB- da Comissão de Direito Constitucional e da

Comissão de Defesa do Estado de Direito- da Comissão de Defesa da Democracia- das Eleições

e da Liberdade de Imprensa da IAB

Francisco Acioli Garcia- Procurador do Estado de São Paulo

Francisco Antônio Fragata Júnior - advogado

Francisco José Calheiros Ribeiro Ferreira- advogado

Francisco Octavio de Almeida Prado Filho- advogado

Frederico Buosi- advogado

Frederico Favacho- advogado

Gabriel Blanco- advogado

Gabriel Chalita- Advogado- Professor na PUC-SP

Gabriel Paulo Fadel- Procurador do Estado aposentado RS- ex-Procurador-Geral do Estado RS

Gabriel Pinheiro Chagas - Advogado

Gabriel Pires Viegas- Advogado

Gabriel Sampaio- advogado

Gabriel Schulman- Advogado (OAB/PR)

Gabriela Araújo - advogada

Gabriela Gastal- Advogada.

Gabriela Guimarães Peixoto- advogada

Gabriela Magalhães- Advogada

Gabriela Maria dos Santos- Advogada

Geanete Aparecida Ventura Batelochio - advogada

Gelson Barbieri- Advogado

Georges Joseph Jazzar- Procurador da Fazenda Nacional

Geraldo Agosti Filho

Gilberto Álvares dos Santos-Advogado - ES

Gilberto Bergstein- advogado

Gilberto Giusti- advogado

Giovanna P. Sigiló - Advogada;

Giovanna Pinhanelli de Paula- Advogada

Gisele Bechara Espinoza- Procuradora do Estado de São Paulo

Gisele Esteves Guedes- Advogada

Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos - Advogada

Giselle Scavasin- advogada

Giulia Barbosa Lima- Advogada

Glauco Pereira dos Santos- advogado e professor

Guilherme Amorim- Advogado (OAB/SP) e Professor de Direito Constitucional

Guilherme Bueno de Camargo- Procurador do Município de SP

Guilherme Cavalcanti- Procurador do Estado de São Paulo

Guilherme France- advogado

Guilherme José Purvin de Figueiredo

Guilherme Madi Rezende- Advogado

Guilherme Martins Pellegrini- Procurador do Estado de São Paulo

Guilherme Octávio Batochio- Advogado

Guilherme Prescott Monaco - advogado

Guilherme Ribas - Advogado

Guilherme Siqueira de Carvalho - Advogado

Guilherme Valle Brum- Procurador do Estado RS

Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo- advogado

Gustavo Hermes Hennemann- Advogado e Jornalista

Gustavo L. C. Maryssael de Campos

Gustavo Ruszkovski Marques- advogado RS

Gustavo Ungaro- Presidente da OAB de Jundiai e Ex- Presidente do Centro Acadêmico XI de

Agosto

Gustavo Vieira de Oliveira- Advogado (OAB/SP)

Hariberto de Miranda Jordão Filho- advogado-membro da comissão de defesa da democracia

das eleições e da liberdade de Imprensa do IAB

Haroldo Pereira- Procurador

Harrison Targino - Advogado

Heitor Cornacchioni- advogado

Helena Amazonas- advogada

Helena Beatriz Cesarino Mendes Coelho- Procuradora do Estado RS aposentada

Helena Maria Silva Coelho- advogada- Procuradora do Estado RS aposentada

Helena Marta Salgueiro Rolo- Advogada

Helena Najjar Abdo- advogada

Helena Petrik- Procuradora do Estado RS

Heleni de Azevedo Rosa- Advogada

Helio Deivid Amorim Maldonado- – Advogado – ES

Hélio Freitas de Carvalho da Silveira- ex-presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto-

advogado

Heloisa Ramos de Campos Mello

Henrique Abel- Advogado

Henrique Blecher- Advogado

Henrique Chiamenti Kalybatas- Advogado

Henrique Hofmeister Martins Costa

Hugo Leonardo- advogado

Ianda Lopes- advogada

Iberê Bandeira de Mello- advogado

Ibraim Rocha- Advogado ‚Procurador do Estado do Pará.

Ieda Maria Andrade Lima- Advogada

Iéri do Amaral Schroeder- Advogada

Igor Sant’Anna Tamasauskas- advogado

Imar Eduardo Rodrigues - advogado

Inês Sleiman Molina Jazzar- Advogada

Ipojucan Demétrius Vecchi- advogado e professor- Passo Fundo RS

Irene Pinsuti- Advogada

Iris Pedrozo Lippi- Advogada

Isabela Corby- advogada

Isabela Guimarães Del Monde- Advogada

Isabelle Maria Verza- Procuradora do Estado de São Paulo

Italo Cardoso Araújo- advogado

Ivete Maria Caribé da Rocha- advogada

Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima- advogada

Jader Marques- advogado RS

James Walker Júnior- Advogado

Jamil Gonçalves do Nascimento Júnior- advogado

Jaquelline Furrier- Advogada

Jardel Gonçalves Anjos Ferreira- advogado

Jayme Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti Filho- advogado (turma de 68)

Jean Marcel Arakawa- advogado

Jeane Marcon de Oliveira- Advogada

Jefferson Feitoza de Carvalho Filho- advogado

Jersilene de Souza Moura- Procuradora da Fazenda Nacional

Jéssica Lorencette Godoy- Procuradora do Estado de São Paulo

Jessika Aguiar

João Alfredo Telles Melo- advogado

João Carlos Castellar- Advogado- Presidente da SACERJ

João Carlos Pietropaulo- Procurador do Estado

João Guilherme Muniz- Procurador da Fazenda Nacional

Joao Moreno Passetti- advogado

João Paulo de Faria Santos- Advogado da União

João Paulo Montinho Filho- advogado

João Saia Almeida Leite- Procurador da Fazenda Nacional

João Santana- advogado

João Vicente Araujo- advogado RS

João Victor Tavares Galil- Advogado

Joaquim Silva de Azevedo Marques- advogado

Joel Tessitore- procurador do Município de São Paulo

Jofir Avalone Filho- advogado

Jorge Folena- Advogado- professor e cientista político

Jorge Rodrigo Messias- procurador da Fazenda Nacional

Jorge Santos Buchabqui- advogado

Jorge Stamatopoulos- advogado

José Ailton Garcia - Advogado

José Alessandro Alves da Silva- Advogado

José Augusto Rodrigues Jr- advogado

José Carlos Junqueira Sampaio Meirelles

José Carlos Rizk Filho- – Presidente da OAB - ES

José Chizotti- Procurador do Estado SP

José Evandro da Costa Garcez Filho- Procurador do Estado do Amapá

José Fernando Moro- Advogado.

José Henrique Salim Schmidt- advogado- RS

Jose Luis Bolzan de Morais- Procurador do Estado RS e professor universitário

José Luís de Oliveira Lima- Advogado

José Luís de Salles Freire- (advogado)

José Luis Gomes- Advogado

Jose Luís Mossmann Filho- advogado

José Magno Moraes de Sousa- advogado- São Luís/MA

José Manoel de Aguiar Barros- advogado

José Mário Brasiliense Carneiro- Advogado

José Paulo Dias- advogado

José Paulo Moutinho Filho- advogado

José Roberto Batochio- Advogado

José Roberto D’Affonseca Gusmão- advogado

José Roberto Manesco- Advogado (OAB/SP)

José Setti Diaz - advogado

Joyce Roysen

Juarez Pinheiro- Advogado

Juarez Tavares de Almeida- Advogado- Gestor público de licitação e fiscalização.

Judith Martins-Costa (Presidente do Instituto de Estudos Culturalistas e advogada)

Júlia Cara Giovannetti--Procuradora do Estado de São Paulo

Juliana de Almeida Valente

Juliana Maggi Lima

Juliana Maia Daniel - Advogada

Juliana Nancy Marciano- Advogada

Juliana Tedesco Racy Ribeiro- advogada

Júlio César de Carvalho Pacheco- advogado- Passo Fundo RS

Júlio Cezar Bittencourt Silva- Advogado

Júlio Francisco Caetano- advogado- Passo Fundo RS

Julio Rogerio Almeida de Souza- Procurador do Estado de São Paulo

Jussara Vieira dos Santos- Advogada (OAB/SP)

Karlin Olbertz Niebuhr - Advogada

Katia Tavares- Advogada

Krishna Brunoni de Souza- advogada

Krishna Brunoni- Advogada.

Laecio Noronha Xavier- advogado

Lafaiete Pereira Biet- advogado

Lais Amaral Rezende de Andrade- Advogada

Laís Andrade Furtado Leite- Advogada

Lais de Figueiredo Lopes

Laís Vital - advogada

Lara Portugal da Rocha- Advogada

Larissa Caropreso Herrera- Advogada

Laudenor Pereira Neto- Advogado

Laura Arantes Quintino dos Santos- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto- gestão

2019

Laura de Silva Álvares Affonso - Advogada

Laura Silva de Azevedo Marques- advogada

Lauro Celidônio. Advogado- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto em 1983

Lauro W Magnago- advogado

Leandro Gouveia Felix- Advogado

Leandro Nicola Sampaio- Procurador do Estado RS- ex-Procurador-Geral Adjunto do Estado RS

Leandro Raca- advogado

Leila Pose Sanches- advogada

Lenita Leite Pinho- Procuradora do Estado de São Paulo

Leonardo Henriques da Silva- Advogado

Leonardo Isaac Yarochewsky- Advogado

Leonardo Sica- Advogado (OAB/SP)- Vice-Presidente da OAB/SP

Leonete Angela Cardoso Martinelli- Advogado

Letícia Cunha Sanches- advogada

Letícia Mashio- advogada

Letícia Siqueira das Chagas Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto- gestão 2021

Levi de Mello- Procurador do Estado de São Paulo

Lia Porto - ex procuradora-geral do Estado/SP

Liamara Borrelli Barros- Advogada

Lina Braga Santin Cooke- Advogada

Lise de Almeida- Advogada

Lisiane de Alcantara Bastos- advogada

Livia Patrício Tomim- Advogada

Livia Souza Jorge- advogada

Livia Thaís Borges da Silva- advogada

Luanda Pires- Advogada

Lucas Bortolozzo Clemente- advogado

Lucas Camargo Rodrigues - advogado

Lúcia Baungartner Lamberti- advogada

Lúcia Helena Eppinghaus Barbalho- advogada

Luciana Buchmann Freire- advogada.

Luciana Cracco

Luciana Dalla Valle- advogada

Luciana Gerbovic- Advogada

Luciana Nigoghossian dos Santos- Procuradora do Estado de São Paulo

Luciana Zanella Louzado - advogada

Luciano de Souza Godoy- advogado

Luciano Rollo Duarte- Advogado

Lucy Lerner

Luis Antônio Alves de Souza- Advogado e ex-presidente do Onze

Luís Carlos Moro- advogado

Luis Celso Cecilio Leite Ribeiro- advogado

Luís Eduardo Patrone Regules- Advogado

Luís Felipe Bretas Marzagão- Advogado

Luís Fernando Bassi- Advogado

Luís Francisco Carvalho Filho - advogado

Luís Guilherme Vieira- advogado

Luís Henrique Pichini Santos- advogado

Luis Roberto Soares- advogado

Luiz Alberto Santos Rodrigues- advogado

Luiz Antonio Arantes Bastos- Advogado

Luiz Armando Badin- advogado

Luiz Carlos da Rocha - advogado

Luiz Carlos Gomes Godoi- advogado

Luiz César Aguirre D’Ottaviano- Advogado

Luiz Corona- Advogado

Luiz David Costa Faria- advogado

Luiz Eduardo Almeida Curti- Advogado- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Luiz Eduardo Wanderley- advogado

Luiz Felipe da mata Machado Silva- Procurador no Distrito Federal

Luiz Felipe Dias de Souza- Advogado

Luiz Fernando Ferraz de Rezende

Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco- Advogado

Luiz Francisco Carvalho Silva- Advogado

Luiz Lopes Burmeister- advogado RS

Luiz Philipe Ferreira de Oliveira - Advogado

Luiz Viana Queiroz- Advogado

Luiza Paula Moraes Cantal- advogada

Luzia Paula Cantal- Advogada

Magnus Henrique de Medeiros Farkatt- advogado

Maíra Calidone Recchia Bayod- advogada

Maís Moreno- advogada

Maitê Cazeto Lopes- Advogada

Manoel André da Rocha- Procurador do Estado RS aposentado- ex-Procurador-Geral do Estado

Manuel Arturo Lira Neto- Advogado

Manuela Camargo- Advogada

Manuela de Morais Ramos- Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto- gestão 2022

Marcel Edvar Simões - Advogado

Marcel Felipe Moitinho Torres- Procurador do Estado de São Paulo

Marcela Belic Cherubine

Marcela Fleming Ortiz- advogada

Marcella Tiemi Fuzihara Messias- Advogada (OAB/SP)

Marcelo Avancini Neto

Marcelo Chilvarquer- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Marcelo de Almeida e Silva- Procurador da ALMG

Marcelo de Aquino - Procurador do Estado de SP

Marcelo Egreja Papa- Advogado

Marcelo Funck Lo Sardo- advogado

Marcelo Goulart- Advogado

Marcelo Knopfelmacher - Advogado

Marcelo Nobre- advogado

Marcelo Peregrino- advogado

Marcelo Porto Rodrigues- advogado

Marcelo Ramos Rodrigues - Advogado

Marcelo Santiago de Pádua Andrade- advogado

Marcelo Veneri- Advogado

Marcelo Zenkner - Advogado- ex-Controlador Geral do Estado do ES

Márcia Cadore- Procuradora do Estado RS

Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira- advogada

Márcia Coli Nogueira- Procuradora do Estado de São Paulo

Márcia Cunha Teixeira- advogada

Marcia Dinis- Advogada

Márcia Maria Barreta Fernandes Semer- Advogada- Procuradora do Estado aposentada

Márcia Santana Fernandes- Advogada

Marcio Barandier- Advogado

Marcio Calvet Neves- socio CalvetNeves Advogados.

Marcio Donnici- advogado RJ

Márcio José de Souza Aguiar- advogado

Márcio Luiz Silva

Márcio Novaes Cavalcanti

Márcio Pereira da Silva- advogado

Márcio Tenenbaum- advogado

Marco Antônio Paranhos- Advogado

Marco Antônio Riechelmann Júnior- advogado

Marco Aurélio de Carvalho- advogado

Marco Aurélio Martorelli- advogado- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Marcos Alberto Rocha Gonçalves - Advogado (OAB/PR)

Marcos Amaral - advogado

Marcos André Franco Montoro- Advogado

Marcos Antônio Miola- Procurador do Estado

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi- Advogado

Marcos da Costa - ex-Presidente da OAB/SP

Marcos Fábio Oliveira Nusdeo- procurador do Estado aposentado

Marcos Iszlaji- advogado

Marcos Martins Paulino- Advogado- presidiu o Centro Acadêmico XI de Agosto- gestão 1979

Marcos Narche Louzada- Procurador do Estado de SP

Marcos Neves Veríssimo- Procurador do Estado de São Paulo

Marcos Peixoto Mello Gonçalves- Advogado

Marcus Bechara Sanchez- advogado

Marcus Flávio Medeiros Mussi-advogado;

Marcus São Thiago- advogado e secretário-geral do Instituto Luiz Carlos Prestes

Marcus Vinicius Ribeiro - advogado- conselheiro jurídico e ex-procurador federal

Marcus Vinicius Ribeiro- Advogado- conselheiro jurídico e Ex-Procurador Federal

Margarete Pedroso- Procuradora do Estado SP

Margareth Anne Leister- Procuradora da Fazenda Nacional

Margarida Pressburger- Advogada Vice-Presidente da comissão de defesa da democracia das

eleições e da liberdade de Imprensa do IAB

Maria Aparecida dos Anjos Carvalho- Advogada

Maria Beatriz de Biagi Barros

Maria Carolina Carvalho

Maria Cecília Leite Moreira - advogada

Maria Cecília Volpini- advogada

Maria Clara Osuna Diaz Falavigna

Maria Cláudia Maia - Advogada;

Maria das Graças Perera de Mello- Advogada

Maria de Oliveira Biet- advogada

Maria do Carmo Aith de Faria- Advogada

Maria Emiliana Garcez Ghirardi- Advogada

Maria Fernanda Milicich Seibel- advogada RS

Maria Goretti Nagime- Advogada

Maria Helena de Barros Pimentel- advogada

Maria Iolanda Pitini Annunciato- Advogada

Maria Isabel Sampaio- Advogada

Maria Jamile José- advogada

Maria José Giannella Cataldi- advogada.

Maria José Prestes de Camargo- Advogada

Maria Letíca Trivelli- advogada

Maria Lucia Mazzei de Alencar- advogada

Maria Luisa Luntz Signorini- advogada

Maria Teresa Barretto Wachowiak - advogada- Instituto Civito

Mariana Belisario Carone- Advogada

Mariana Marcon- advogada.

Mariana Mello Henriques- advogada

Mariana Mem de Barboza- Advogada

Mariana Schiavom Duarte- advogada;

Mariana Tavares de Araujo- advogada

Mariângela Sarrubo Fragata - procuradora do estado SP

Maricy Valletta- advogada

Mariela Bolina - Advogada

Marilene Barbosa Lima- Advogada.

Marília Campos Oliveira e Telles- advogada

Marilia Salim Kotait- Advogada

Marília Scriboni

Marilinda Marques Fernandes- advogada RS

Marina Coelho Araujo- presidente do IBCCRIM

Marina da Silva Steinbruch- advogada

Marina de Mello Gama- advogada

Marina Ganzarolli- Advogada

Marina Lima Ferreira- Advogada

Marina Michel de Macedo Martynychen- Advogada

Marina Rodrigues Lourenço- Advogada

Mario Madureira- advogado- RS

Mário Miranda Neto- Advogado

Mario Salerno- Professor na Poli-USP

Mario Vioto de Castro- advogado

Marisa Mitiyo Nakayama Leon Anibal- Procuradora do Estado de São Paulo

Maristela Alves- advogada e professora RS

Marta Regina Satto Vilela- Advogada

Martin Della Vale- advogado

Mateus Torres Penedo Naves- advogado

Matheus Rodrigues Correa da Silva- advogado

Matteo Bassarani Giannela- advogado

Maura Ianelli

Mauricio A. Varnieri Ribeiro - advogado

Maurício da Rocha Ferraz Pereira- advogado

Maurício Faria da Silva- Advogado

Maurício Muniz Barreto de Carvalho- advogado

Maurício Rands- advogado.

Maurides de Melo Ribeiro- advogado

Mauro Coelho Tse- advogado

Mauro Menezes- advogado

Max Bandeira- Procurador do município de São Paulo

Maximiliano Kucera Neto - Procurador do Estado do RS.

Mayara Torres - advogada

Mayra de Souza Borges- Advogada

Micaela Barros Barcelos Fernandes- advogada e professora

Michel Bertoni Soares- advogado

Michel Saliba- Advogado

Miguel Angelo Maciel- advogado

Miguel Bechara Júnior- advogado

Miguel Pereira Neto- Advogado

Milton Dota - advogado

Miriam Helena Urvanegia Garcia- Advogada

Mirtes T. Sihraishi- advogada

Mônica Ferraz Ivamoto- advogada

Mônica Ribeiro de Andrade Gama- Advogada

Mylene Giometti Gambele- advogado

Nabor Bulhões- Advogado

Natalia L. P. Imparato- advogada

Natalia Toito Galli- Advogada

Natasha Vasconcelos- Advogada

Nelcina Tropardi- advogada

Nélio Georgini- Advogado- membro da comissão de defesa da democracia das eleições e da

liberdade de Imprensa do IAB

Nelson J. C. Basile Neto- advogado

Ney Strozake

Nilton Stachissini- advogado

Nívea Maria Dondoerfer Cademartori- advogada.

Noemia de Souza Lima- advogado

Olivia Raposo da Silva Telles- advogada

Osmar José Gonçalves Lemos- advogado

Oswaldo Antônio de Lima- Procurador da Fazenda Nacional

Otávio Mazieiro- Advogado

Otávio Yasbek- advogado

Otilia Christiane Silva Afonso- Advogada

Pablo Ademir de Souza - Advogado

Pamela Michelena De Marchi Gherini- Advogada

Paola Aureli de Camargo Lima

Paola de Almeida Prado- Procuradora do Estado de São Paulo

Patricia Agra Araujo- Advogada

Patrícia Borghi Brasilio de Lima- Procuradora do Município de Atibaia

Patrícia Daher Lazzarini- advogada

Patrícia Helena Massa

Patrícia Lourenço Dias Ferro Cabello- Procuradora do Estado de São Paulo

Paul Marques Ivan- Procurador do Estado aposentado

Paula Brentano Guedes- Advogada

Paula Brito- Advogada

Paula Cristina Fernandes- Advogada

Paula Raccanello Storto- Advogada

Paula Ravanelli- procuradora municipal de Cubatão - SP

Paulo Afonso Robalos Caetano- advogado RS

Paulo André Lopes Pontes Caldas- Procurador do Estado de São Paulo

Paulo Augusto Prado- Advogado

Paulo Bezerra de Menezes Reiff- advogado

Paulo Cezar Aragão- Advogado- ex-Superintendente Jurídico da CVM

Paulo de Tarso Neri- Procurador do Estado de São Paulo

Paulo Fernando Pinheiro Machado- Diplomata- Advogado- Vice-Presidente da comissão de

direito internacional e membro da Comissão de Defesa da Democracia- das Eleições e da

Liberdade de Imprensa do IAB.

Paulo Henrique Pereira- advogado- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto- em 2008

Paulo Roberto Basso- Procurador do Estado

Paulo Schmitz- advogado

Paulo Sena- advogado

Paulo Sérgio Queiroz de Souza- Advogado

Pedro Alaminos Gonçalves- Advogado

Pedro Carlos Sampaio Garcia- Advogado

Pedro Carriello- Defensor Público RJ

Pedro Dutra- Advogado

Pedro Gordillo - Advogado

Pedro Henrique Viana Martinez- advogado

Pedro Igor Mantoan- Advogado

Pedro Luiz Bueno Andrade- advogado

Pedro Paulo Azevedo Pannunzio- Advogado

Plinio Antonio Britto Gentil Filho- advogado

Priscila Pamela Cesário dos Santos- Advogada

Rachel Lima Penariol- advogada

Rafael Centurioni Vitorino- advogado- Turma 1999

Rafael de Alencar Araripe Carneiro- advogado

Rafael Lewandowski Libertuci- Advogado

Rafaela Otero- Advogada

Raimundo Augusto Fernandes Neto- advogado

Raphael Rodrigues Soré- Advogado

Raquel Barbosa- Advogada

Raquel Elita Alves Preto- advogada

Raquel Grazzioli- Advogada

Raquel Novais- Advogada

Raquel Souza Jorge- advogad

Raquel Teresa Peruch Borges

Raul Abramo Ariano- advogado

Raul Silva Telles do Valle- Advogado

Regiane Brunelli Bertoni- Advogada

Regina Maria Costa Donelli- advogada

Regina Massarente- advogada

Reinaldo Santos de Almeida- advogado e professor

Renata Beré Ferraz de Sampaio- Advogada

Renata Castello Mariz de Oliveira

Renata Curzel- advogada

Renata de Vito Lopes- Advogada

Renata Juliboni Garcia

Renata Lorenzetti Garrido- Advogada

Renata Namura Sobral- Advogada

Renata Ramos

Renato de Castro Moreira- advogado

Renato Duarte Franco de Moraes - advogado

Renato Ramalho- Procurador do Estado de Pernambuco

Renato Ribeiro de Almeida- advogado

Renato Stetner- advogado- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Renato Tonini- Advogado

Ricardo Collar- advogado e sociólogo

Ricardo Ferrari Nogueira- ex-procurador geral do município de SP.

Ricardo Galileo Anele- advogado

Ricardo Goulart Jahn- advogado

Ricardo Luis Silva da Silva- advogado

Ricardo Macedo- advogado- Turma 1998

Ricardo Penteado- advogado

Ricardo Teixeira da Silva- Procurador Legislativo Câmara Municipal de São Paulo

Ricardo Vita Porto- advogado

Ricardo Zamora- advogado

Rita Cortez- advogada- Ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e ex-presidente da

Associação Carioca de Advogados Trabalhistas do RJ

Rita de Cassia Gimenes Arcas

Rita de Cassia Santiago da Silva Velho- advogada

Ritienne K. Soglio- advogada

Roberta Arabiane- Procuradora do Estado RS

Roberta Cestari Capelotto- Advogada

Roberta de Bragança Freitas Attié- advogada- coordenadora da Academia da Paz- APD

Roberto Delmanto- Advogado

Roberto do Cillo- advogado

Roberto Podval- advogado

Roberto Portugal de Biazi- advogado

Roberto Soares- advogado

Roberto Tardelli- advogado

Roberto Vomero Monaco- Advogado

Rodrigo Augusto Ribeiro- Advogado

Rodrigo Borges Nicolau- Advogado

Rodrigo F. Martini - advogado

Rodrigo Marques do Santos- advogado

Rodrigo Mendes Pereira- Advogado

Rodrigo Ramos de Arruda Campos- advogado

Rogeria Paula Borges Rezende Gieremek- Advogada

Rogério Carmona Bianco - advogado

Rogério Cruz Themudo Lessa- Advogado

Ronaldo José de Andrade - Procurador Municipal

Ronaldo Marzagao- Advogado

Ronnie Kohler- advogado

Rosa Maria Marzo de Albuquerque Cavalcanti- procuradora da Fazenda Nacional (turma de 68)

Rosa Mettifogo- Procuradora da Fazenda Nacional

Rosa Ramos- Conselheira Estadual da OAB/SP

Rosana de Sant’Ana Pierucetti- Advogada

Rosana Villafranca- Advogada-

Rosane de Almeida Tierno- advogada

Rosane Rosolen- Advogada

Rosaní Rodrigues Bolina- Advogada

Rossana Pereira Cheung- Advogada

Rubens José Gama Júnior- advogado.

Rubens Naman Rizek- Secretário de Governo da Prefeitura do Município de São Paulo-

advogado

Rubens Naves- Advogado (OAB/SP)

Rui Celso Reali Fragoso- advogado

Ruth Stefanelli Wagner Vallejo

Ruy Coutinho- Advogado

Sabrina Ferreira Novis de Moraes- procuradora do Estado de São Paulo

Samira de Vasconcellos Miguel- Advogada

Samira Rodrigues Pereira Alves- advogada

Sandra Iszlaji- advogada

Sandra Regina Garcia Olivan Bayer- Advogada

Sandro Vinícius Couto- advogado

Saulo Roberto Christensen Barboza- Advogado

Sérgio Adriano Maillet Preuss- advogado

Sérgio de Freitas Costa- Advogado

Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho- Advogado

Sergio Graziano- Advogado

Sergio Henrique Passos Avelleda- Advogado

Sergio Leitão- advogado

Sérgio Luis Pereira Trindade- advogado

Sergio Pardal Freudenthal- advogado e professor

Sergio Rabello Tamm Renault- Advogado (OAB/SP)

Sérgio Reis Gusmão Rocha- advogado

Sergio Spenassato- advogado- Piracicaba

Silvana Bussab Endres- Advogada

Silvia Burmeister- advogada RS

Silvia Cristina Machado Martins

Silvia da Graça Gonçalves Costa- Advogada

Silvia Felipe Marzagão- Advogada.

Silvia Helena de Albuquerque Maranhão Prescott- advogada

Silvia Helena Nogueira Nascimento- Advogada

Silvia Marina Ribeiro de Miranda Mourão- Advogada

Silvio Gabriel Serrano Nunes- Advogado

Silvio Guido Fioravante Jardim- Procurador do Estado RS

Simara Cardoso Garcez- Procuradora do Estado RS

Simone Azevedo Leite Godinho - Advogada

Simone Castro - Procuradora da Fazenda Nacional

Simone Haidamus

Simone Henrique- Advogada

Solange Teles da Silva- advogada

Sonia Cochrane Rao- Advogada

Sonia Luiza Fonseca- Advogada.

Sônia Maria Pinto Catarino- Advogada

Soraya Lima do Nascimento- Procuradora do Estado de São Paulo

Stephainie Noya Sequeiros Rodriguez Tanure- advogada

Susie Yumiko Fugii- Advogada

Sydney Limeira Sanches- Advogado- Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB-

Tais Smilgys- Advogada

Talita Leixas Rangel- Procuradora do Estado de São Paulo

Talita Nascimento- Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto

Tania Henriqueta Lotto - Procuradora do Estado de São Paulo Aposentada

Tânia Regina Mathias

Tatiana Arima Cohen Zaide- advogada

Tatiana Cristina Simões Diniz Marques- advogada

Tatiana Freire Pinto- Procuradora do Estado de São Paulo

Tatiana Iazzetti Figueiredo Lima- Procuradora do Estado de São Paulo

Tatiana Matiello Cymbalista - advogado

Taub Goldemberg- advogada

Telmo Lemos Filho- Procurador do Estado RS

Temila Moura

Thaís Folgosi Françoso- Advogada

Thayná Yaredy- Advogada

Thelma Perez Soares Correa- Advogada

Thiago Basilone Paiva Teixeira Ferreira- advogado

Thiago Fernando Cardoso Nalesso- Advogado- Professor Universitário

Thiago T. Mello Miller- Advogado

Thomaz Komatsu Vicentini- Procurador do Estado de São Paulo

Tiago Dantas Taufner- – Advogado – ES

Tobias Morato Teixeira- Advogado da União

Umberto Bara Bresolin- advogado

Valdo de Rizzo - advogado

Valéria Fonseca- advogada

Valéria Jaime Pelá Lopes Peixoto- Advogada

Valeria Maia Barcellos- Advogada

Vana Nogueira da Rocha- Advogada

Vanda Davi Fernandes de Oliveira- advogada

Vânia Siciliano Aieta- Advogada- professora da UERJ- membra da Comissão de Defesa da

Democracia- das Eleições e da Liberdade de Imprensa do IAB

Vera Lúcia Mascarenhas Pires de Melo- advogada

Vera Maria de Oliveira Nusdeo- procuradora do estado aposentada

Vera Wolff Bava- Advogada e Procuradora do Estado aposentada

Veronica dos anjos Cavalcante- Advogada

Vicente Candido- advogado

Vicente Cândido- advogado

Victor Daher- advogado

Victor Fava Arruda- Procurador do Estado de São Paulo

Vinicio Rossetto- advogado

Vinicius Abdala Gonçalves- Advogado

Vinicius Alvarenga e Veiga - Advogado

Vinicius Vieira - Advogado

Virgínia Mesquita- advogada

Virginius José Lianza- advogado

Vitor Maurício Braz Di Masi- Procurador do Estado de São Paulo

Vitor Mendes Costa Pinto- Advogado

Vítor Saydelles- advogado

Vitor Werebe- Advogado

Vivian Maria Pereira Ferreira- advogada

Viviane Giradi

Vladimir Soares de Lima

Walfrido Warde- advogado

Wanda Maria Aparecida Liberatore- Advogada

Washington Luíz Janis Júnior- Procurador do Estado de São Paulo

Wendell Klauss Ribeiro- advogado

Werner Grau Neto- advogado.

Willey Lopes Sucasas- Advogado

Willian Wistuba Melo da Cunha- Advogado

Wladimir Antonio Ribeiro- advogado

Yanne Teles- Advogada

Yasser Gabriel- Advogado

Yuri Carajelescov- Procurador da Assembleia Legislativa de SP

Yuri de Oliveira Biet- advogado

Zenon Tenorio- Procurador do Município SP aposentado

SOCIEDADE CIVIL

Adelaide Caires- psicóloga clínica- perita aposentada.

Adriana Conti Reed - Auditora Fiscal da Receita Estadual de São Paulo

Adriana Elisabeth Dias- psicanalista

Adriana Ferreira Silva- jornalista e escritora

Adriano Alexandr Sundfeld- Instituto Semeia

Afonso Jose Pereira Cortez- Medico.

Airton Paschoa / aposentado

Alberto Willians Maschio- contador

Alê Youssef- ex-secretário da Cultura de SP

Alessandra Cavalcante Munch - Bancaria

Alessandra Cesar Paz- Gestora de comunicação

Alex Augusto Baroni Moyano- psicólogo RS

Alexandre Kiste Malveiro- engenheiro

Alexandre Maragno- Policial Penal do Governo do Estado de São Paulo

Alexandre Porto Debeluck- servidor público

Alfredo Fedrizzi- jornalista

Alfredo Portinari Maranca - Auditor Fiscal da Receita Estadual de São Paulo

Alice Grant Marzano- Auditora Fiscal do Trabalho aposentada

Aline Mendes Rocha- estudante da Uneb Contábeis

Allen Habert- engenheiro- Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários

Altemir Antonio de Almeida- psicólogo

Álvaro Cuevas de Moraes- compositor

Alvaro Malveiro- engenheiro

Amarilio Macêdo- Empresário

Amauri Perusso- presidente da FENASTC - Federação Nacional das Entidades dos Servidores

dos Tribunais de Contas do Brasil

Amaurilio Pereira Pita- Técnico Instalador Elétrico

Ana Claudia Victoriano- Funcionária pública

Ana Cristina de Albuquerque Montenegro- fonoaudióloga

Ana Cristina Oliveira Lobo- Mestre em Comunicaçäo- professora de graduação na ESPM

Ana Elisa Aguillera de Barros- artista

Ana Inoue- educadora

Ana Leite- Jornalista e bacharel em Direito

Ana Lúcia Araújo- Jornalista

Ana Lúcia Fusco- socióloga

Ana Maria Fernandes- Tradutora

Ana Mesquita - fotógrafa e nadadora

Ana Paula Cerqueira- comunicadora

Ana Paula Lepique – bióloga

Ana Paula Menezes Silva da Costa- Nutricionista

Ana Paula pessoa- economista e conselheira independente

Ana Silvia Mendonça Alves- médica

Ana Toni- economista- diretora do Instituto Clima e Sociedade e conselheira do CEBRI (Centro

Brasileiro de Relações Internacionais)

Andréa Alves da Silva- atriz e rep. Comercial

Andrea Bomfim Perdigão- eutonista

Andrea Gurgel Marrey- educadora

Andréia Chiquini Bugalho

Andreia Ruzzante Gagliardi- Oficial de Registro Civil

Andressa da Silva Tourinho- estudante

Andrey Fernando da Silva Ribeiro- servidor público

Angela Fontana- educadora

Angélica Buzaglo Atala- mediadora

Angelo del Vecchio- sociólogo- Diretor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo

Anna Lucia de Almeida Pires Camargos- pedagoga.

Anna Luiza Monteiro de Barros- Psicóloga;

Anna Maria A. Amaral- psicanalista

Antonia Elizabeth De Oliveira Luzardi- – Socióloga

Antonia Pellegrino

Antoninho Marmo Trevisan- Contador- Trevisan Escola de Negócios

Antonio Carlos Granado- sociólogo- Instituto Amsur

Antônio Carlos Pannunzio - Engenheiro

Antonio Carlos Porto Junior- advogado

Antonio Carlos Rodriguez Sierra- Servidor público Federal

Antonio Cesar Costa Nunes Junior- contador

Antônio Funari - Presidente da Comissão Justiça e Paz de SP

Antonio Machado de Barros- Presidente do Instituto Talento Brasil

Antonio Nascimento- sociólogo

Antonio Villeroy- músico- cantor e compositor.

Arthur de Faria- músico

Ary de Oliveira Simões- empresário

Aurea Vieira- gestora cultural

Beatriz Almeida Bessa- psicóloga

Beatriz de Azevedo Blandy- consultora em gestão

Beatriz M. T. Zacarelli Parreiras- fotógrafa

Bela Sister- psicanalista

Bernardo Barbosa - Delegado de Polícia Federal aposentado- ex-Controlador Geral do Estado

do RJ

Berthelina A. Costa- arquiteta

Beth Ritto- jornalista/ roteirista

Bianca Arruda Manchester de Queiroga- Professora Universitária UFPE

Bibiana Helena Freitas Camargo- Diretora da escola paulista de contas públicas

Bolívar Lamounier- Cientista político

Bruna Brelaz- Presidente da União Nacional dos Estudantes

Bruno Caetano - Sociólogo

Bruno Giovannini de Paulo - Delegado de Polícia;

Bruno Vital- estudante universitário

Caetano Scannavino- empreendedor social

Cândido Grzybowski- sociólogo- ativista ecossocial e ex-diretor geral do IBASE

Carla de Oliveira Tôzo- jornalista

Carla Nieto Vidal- especialista em gestão cultural

Carlinhos Antunes – maestro

Carlos A. de Moura- matemático

Carlos Adriano S. Constantino- engenheiro

Carlos Alberto Machado de Souza- jornalista RS

Carlos Alberto Pinheiro de Souza- arquiteto

Carlos Antônio Pessoa de Souza- bacharel em letras e radialista- Bacabal/MA.

Carlos Gerbase- cineasta- jornalista- escritor

Carlos Moisés Rodrigues Lima de Almeida- Auditor Fiscal do Trabalho

Carlos Nigro- fotografo e arquiteto

Carlos Souza Coelho- servidor público

Carolina Hannud Medeiros- Legal Designer e Professora

Carolina Ricardo- Instituto “ela é do Sou da Paz”

Caroline da Costa Sousa- Psicóloga

Cecília Angieli- arquiteta

Cecília Pommella Bassarani- jornalista

Célia Demarchi- jornalista

Célia Melhem- socióloga

Celijon Abreu Ramos- economiário e economista- ex-presidente do CORECON- São Luís/MA.

Cesar Augusto Oller do Nascimento- relações internacionais- Instituto Amsur

César Mortari Barreira- Instituto Norberto Bobbio

Cesar Piovani- psicólogo e editor

Charles Pessanha - cientista político

Chris Ritchie- escritora

Cinthia Kiste Malveiro- Produtora

Clara Bastos - musicista e professora

Clara Sette Whitaker Ferreira- médica- professora

Clarissa Kiste Malveiro- atriz

Claudelice Santos- coordenadora do Instituto Zé Claudio e Maria e defensores do meio

ambiente e da natureza

Claudia Litzler de Aquino Vital - empresária

Claudia M.C. Proença - Professora e Tradutora Pública e Intérprete Comercial RS

Cláudia Maria Rocha Colavolpe da Silva- auditora de Contas Públicas do TCE/BA

Claudia Sender- conselheira de administração

Cláudia Sperb- analista judiciária aposentada

Claudio Sergio Pereira Mazzetti- arquiteto

Cleusa Maria de Mattos Serrano

Cristina Pinotti- Economista

Cristina Ponte- gerente de tecnologia

Cristina Sampaio- socióloga- Instituo Amsur

Cristina Valéria Flausino- jornalista aposentada

Daniel A. Castelli Amor- arquiteto

Daniel Annenberg - administrador e cientista social.

Daniel Conte- Dr. em Literaturas de língua portuguesa e pesquisador RS

Daniel Gleizer- Economista

Daniel Leichsenring- Economista

Daniela Silva Mroz- Oficial de Registro Civil.

Daniela Thomas- cineasta e cenógrafa

Danilo Coimbra - Turma 1997

Deive Menon Carlos- arquiteto e urbanista

Denise Neves Abade- professora Universitária

Dora Vergely Fraga- professora

Dorgival Henriques- presidente do Instituo Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia

Durval Mazzei- psicanalista e psiquiatra.

Edgar Vasques- cartunista

Edimilson Hornhardt- empresário

Edson Leite- Fundador e Gestor da Gastronomia Periferica

Edson Vismona - Presidente do Etco e do Fórum Nacional de Combate à Pirataria

Edson Yassushi Ussami- médico

Eduardo Bueno Peninha escritor e jornalista.

Eduardo Finardi Rodrigues- advogado

Edvaldo da Silva Lima Filho - médico

Egberto Hernandez Blanco- empresário e advogado

Elcio Gonçalves de Oliveira Filho- Psicanalista- Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes

Sapientae

Eli Jorge Machado- Administrador

Eliana Lotufo Manzano- Psicóloga

Eliana Puga de Lacerda- psicóloga

Eliane Silveira Bonatto Fairbanks- Servidora Pública Federal

Elisabet Gomes do Nascimento- professora

Elizabeth Gomes Nascimento- geografa

Elsa Vera Kunze Post Susemihl- Psicanalista

Emanuel Marcelo Luz- Médico

Emy Kikuchi- engenheira

Erane Paladino- psicóloga

Eric Nepomuceno

Ettore Luiz França Zuim- Ator/Dublador/Diretor/Professor.

Eunice Alves dos Santos- enfermeira

Fábio Alperowitch: sócio-fundador FAMA Investimentos

Fábio Azevedo Pannunzio- Jornalista

Fábio Correa Xavier - Diretor da DTI do TCESP

Fábio Miguez- artista plástico

Fabio Villares-

Fábio Vital - Arquiteto

Fabrício Cobra- Secretário da Casa Civil do Município (?)

Fernanda Mara Macedo Pacobahyba- Secretária da Fazenda do Ceará

Fernando Luciano Merli do Amaral- físico

Fernando Ricardo de Miranda- Gestor Fazendário MG

Filipe Costa Leiria- servidor público- presidente do CEAPE-Sindicato

Flamarion Farias Feijão-Médico

Flávia Regina Ortiz Strehler- Tabeliã

Flávia Torreão Thiemann- Educadora Ambiental

Flávio de Souza Oliveira- servidor público

Flávio Koutzii- sociólogo

Flávio Romeu de Souza Franco- Oficial de Justiça Avaliador Federal

Francisco Luís de Freitas Marzagão Barbuto Attié- escritor

Francisco Navas Filho- Consultor organizacional

Francisco Otaviano Merli do Amaral- arquiteto

Francisco Savazzi Neto- dentista

Frei David Santos- OFM diretor executivo- EDUCAFRO Brasil

Fúlvio Giannella Júnior- jornalista

Gabriel do Amaral Dantas- Estudante de Direito

Gabriel Galípolo- Economista

Gabriela Anholeto Valbão- Servidora pública

Gabriela Rodrigues Saab- empresária

Georgia Branco- musicista - Orquídias do Brasil

Geraldino Gonçalves Bastos- Secretário de Tecnologia da Informação do TCDF

Geraldo Jacob Jorge- engenheiro

Geraldo Luciano Mattos Júnior - Conselheiro de Empresas

Gilberto Lago- economista e bancário- São Luís/MA

Gilberto Natalini- Médico- ambientalista

Gino Sant’Anna- Delegado de Polícia aposentado.

Gisele Moraes e Silva- Servidora pública

Giulia Sacardo Nigro- Estudante de Direito

Gláucio Lima Franca- Gestor Público

Gleidson Renato Dias- servidor Público RS

Goya Castro- diretora de cinema

Guilherme de Albuquerque Cavalcanti Ferreira Novo

Guilherme Ferreira Lima Bitencourt- Projetista mecânico

Guilherme Silvestre Morales- Arquiteto

Gustavo Von Ha- artista

Habib Chattas Neto- engenheiro

Hamilton Fernando de Souza Araújo- engenheiro

Healthy Kobashi- economista

Heitor da Silva Nunes Jr.- Publicitário

Helena Bagnoli- jornalista e gestora cultural

Helena Regina Briguet Navas- Socióloga

Heloisa Buarque- Escritora

Henrique Reis Fatel – Estudante de pós-graduação/Bolsista

Iara Aparecida Rodrigues Maschio- pedagoga

Iara Galias Yoshinaga- Médica

Idalina Nascimento Uehbe- empresário

Irene Vida Gala- diplomata

Isabel Aquino- jornalista e servidora pública – São Luís/MA

Isabel Sampaio Garcia- profissional liberal

Ismeri Seixas Cheque Conceição- médica

Itacir Antonio Gasparin- professor aposentado do Ensino Superior/Porto Alegre RS

Ivete Ollitta- Obstetriz

Ivo Corrêa- 2002

Izabel Cristina Portinho da Cunha Santos- Servidora Pública Federal

Jairo Nicolau - cientista político

Janete Frochtengarten- Psicóloga-Psicanalista

Jean Michel Bouchara- analista de software

João Batista Martins César

João Camarero- músico

João Henrique De Carli Pereira- Estudante de Direito

João Mário de Medeiros Paixão- servidor público

João Nascimento da Silva- advogado

João Otávio Paes de Barros

João Paulo Pacifico- CEO do Grupo Gaia

João Pedro Stédile- ativista social e membro do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra -

MST

Joaquim de Carvalho- jornalista

Jorge Branco- Sociólogo- Instituto Novos Paradigmas

Jorge Leite Júnior- sociólogo

José Carlos Alves- Presidente do Instituto de Estudos de Protesto de São Paulo

José Carlos Serrano- projetista

José David de Araújo- servidor público

José Ênio Servilha Duarte- médico sanitarista;

José Fabio Rodrigues Maciel- servidor público

José Luís Diniz- jornalista- servidor MPE MA- professor da rede estadual- São Luís/MA

José Machado- economista- ex-Prefeito- ex-Deputado Federal- Instituto Piracicabano de

Estudos e Defesa da Democracia

José Manoel Ferreira Gonçalves- engenheiro- president da FerroFrente

José Marcelo Zacchi- cofundador do Pacto pela Democracia

José Octavio Siqueira Cunha- médico.

José Onofre de Araújo Neto- empresário

José Raimundo Bastos de Aguiar- Superintendente do TCE/BA

José Ricardo Figueiredo Vaz- servidor público

José Roberto Carvalheiro Neto- Assessor jurídico do município de Casa Branca

José Ruy Ferreira Gandra

José Vicente Santos de Mendonça- professor da UERJ

Josinaldo da Luz- economista

Judith Henriques Maschio

Judity Anunciata Serry Hebach- geógrafa

Julia Guedes da Rocha- Psicóloga

Julia Maschio- estudante

Juliana Di Fiori Pondian- professora

Juliano Basile- Jornalista; Antigo aluno FDUSP- presidiu o Centro Acadêmico XI de Agosto-

gestão 1995

Junia Nogueira de Sa- Conselheira de empresas

Karine Maria Famer Rocha Boselli- Oficial de Registro Civil

Kátia Regina Gomes de Souza- aposentada

Keila Cristina Tasquini Conti- atriz

Laila Nasser- jornalista

Laís Nascimento Uehbe- empresária

Larissa Bombardi- geógrafa- professora universitária.

Larissa Brussa Reis- Biotecnologista- MsC- PhD- Pesquisadora no setor de Inovação- Pesquisa e

Desenvolvimento do Grupo Fleury

Larissa Rodrigues- pesquisadora

Laura Ibiapina Parente - administradora pública

Laura Loernet Lopes- jornalista

Laurinda Maria de Carvalho Pinto- pedagoga- servidora pública e militante dos Direitos

Humanos- São Luís/MA

Lêda Aparecida Campanha Menon Carlos- Professora

Lelena Anhaia- musicista – Orquídias do Brasil

Lidia Goldstein- economista

Lígia Schiavon Duarte- economista;

Lilian Marya Martins Araujo- Oficiala de Justiça Federal

Lilian Quintão- psicóloga- Instituto Sedes Sapientiae

Liliane Pires- artista plástica

Lucas Brandão- Sociólogo;

Lucas Rocha Coutinho- Assessor Técnico TCE/SP

Lúcia Bettencourt- escritora

Lúcia Helena Gama

Lúcia Pinheiro de Santana- consultora de projetos sociais

Lucia Rincon-

Lúcia Vettore- professora

Luciana Costa - Executiva do Mercado Financeiro

Luciana de Carvalho - psicóloga

Luciana Freitas de Moraes- médica- professora- S José de Ribamar MA

Luciana Kiyomi Horie- auditora-fiscal do trabalho.

Luciana Salles Worms- professora e servidora pública.

Luciana Tomasi- cineasta- produtora cultural

Luciano Caparroz Pereira dos Santos- Presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos

Luciano Chaves de Farias- secretário geral do TCE –BA

Luciano Somenzari- jornalista

Lucila de Jesus Mello Gonçalves- Psicanalista

Luis Augusto Fischer- escritor- professor

Luís Barbieri - Raiar Orgânicos

Luis Fingermann- arquiteto

Luiz Alberto Cassol- cineasta RS

Luiz Antônio Brunheira Niel- Microempresário

Luiz Antonio Martins Aquino- Arquiteto

Luiz Augusto Pessoa Nogueira- Delegado da Polícia Federal MG

Luiz Carlos Passetti- auditor

Luiz Fernando de Ávila Teixeira da Cunha - Estudante

Luiz Fernando Emediato- escritor e editor

Luiz Fernando Garcia - Turma 1997

Maiana Moraes Brito às Cerqueira Costa- servidora pública

Manoela Hisae Yamaguchi Ferreira- Médica

Mara Selaibe- Psicanalista

Marcella Faria de Almeida Prado- Bióloga

Marcellus Ribeiro- economista- São Luís/MA

Marcelo Carvalho Ferraz- arquiteto

Marcelo Duarte de Oliveira- Agostinho- Monge e Ativista de Direitos Humanos.

Marcelo Fortes Barbieri- administrador de empresa

Marcelo Jabour Rios. Presidente do Conselho Tributário da Federaminas

Marcelo Velloso dos Santos- Oficial de Registro

Márcia Barbosa- Física

Márcia Gaiger de Oliveira- servidora pública

Marcia Mascarenhas de Rezende Camargos- jornalista

Márcia Nusdeo- servidora pública federal aposentada

Márcia Regina Okano de Oliveira- Cirurgiã dentista

Márcia Tiburi- filósofa

Marciane Bonzanini RS

Marcio Pires de Mesquita- Tabelião

Marco Aurélio Stradiotto Sampaio- juiz de Direito TJSP

Marco Gorini- empresário

Marco Vinholi - Superintendente do Sebrae/SP

Marcos A. Lederman- Economista

Marcos Alonso Nunes- economista- servidor público

Marcos Giglio- Engenheiro

Margarete Costa Moraes- gestora cultural- ex-presidente da Câmara Municipal de Porto

Alegre- ex-secretária da cultura de POA

Mari Queiroz- artista visual

Mari Stockler- cenógrafa e diretora de arte

Maria Alice Setubal- socióloga e empresária.

Maria Angela Fagnani- engenheira agrônoma

Maria Aparecida Kfouri Aidar- psicanalista

Maria Cândida de Almeida Castro- professora

Maria Carolina Accioly de Carvalho e Silva- psicanalista

Maria Carolina Lemos Russo- Analista Judiciário- TJPE

Maria Cecília de A. Monteiro Lemos

Maria Cecília Galli- socióloga e psicanalista

Maria Claudia Leme Lopes da Silva- educadora

Maria Cristina Gurgel Marrey- psicóloga e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia

Analítica

Maria Cristina M Sacramento- Eng. aposentada EB

Maria Cristina M. Sacramento- Engenheira aposentada EB

Maria Cristina Nader- Médica

Maria da Graça Craidy- artista visual RS

Maria de Lourdes Urquiza Hawlitschek- Secretária

Maria Edina Portinari-

Maria Elisa Pessoa Labaki- psicanalista- Instituto Sedes Sapientiae

Maria Eugenia Daias Roxo Nobre- Artesã

Maria Inês Medeiros Mussi- professora;

Maria Isabel Lopes da Cunha Soares- Gestão de políticas públicas

Maria José Blasckowski Vieira- professora aposentada da UFPEL RS

Maria José da Silva Fraga- Psicanalista

Maria José Rosa Teixeira- Pedagoga- Professora aposentada

Maria Julieta P R Nogueira- Psicóloga

Maria Laurinda Ribeiro de Souza- Psicanalista- Instituto Sedes Sapientiae

Maria Lúcia Alzuguir Gutierrez- Psicóloga

Maria Lúcia Marcondes Macedo--Assistente Social

Maria Marta Azzolini - psicanalista- Instituto Sedes Sapientiae

Maria Penha de Freitas- professora

Maria Pilar Lorente- empresária

Maria Tereza Campos de Castro- aposentada

Mariane Biazzi- cozinheira

Mariângela Amendola- jornalista

Marie Louise Genevois- assistente social

Marie Racheline Lyn Attia- empresária

Marilene Gonçalves de Mello Munford- aposentada

Marília Gonçalves de Souza- cozinheira

Marilucia M. Meireles- Psicanalista- Instituto Sedes Sapientiae.

Marina Gonçalves De Bonis- artista

Marineise da Silva Neves- esteticista.

Mario de Carvalho Camargo Neto- tabelião

Mario Reali- arquiteto e professor

Marisa Tessitore- professora

Maristela de Fátima Attab Lamberti- Advogada

Marlúcio Nascimento- servidor público

Marta Maria Alencar Araújo- Bibliotecária.

Martha C. Gambini- Psicoterapeuta

Martha de Freitas Azevedo Pannunzio- Professora aposentada

Matheus Yoshikawa Stachissini- economista

Maura Padula de S. Amaral- relações públicas

Maurício Bellíssimo Falleiros- professor

Mauro Pergaminik Meiches- Psicanalista

Mauro Ventura - jornalista e escritor

Maximiliano Luís Munford- físico

Mayron Régis Brito Borges- jornalista- presidente do Fórum Carajás

Melina Risso- Instituto Igarapé

Michel Schlesinger- Rabino

Miguel Paiva- Jornalista

Milena Pinheiro dos Santos- gerente predial

Milena Weber professora- pesquisadora e escritora RS

Milton Dotta Júnior

Milton Kanashiro- Pesquisador Florestal

Miriam Maria- cantora - Orquídias do Brasil

Mirlene Fátima Simões - Socióloga. Professora no Departamento de Ciência Sociais da UNESP -

Campus Araraquara

Moacir Nilsson - Turma 1997

Moara Passoni- trabalhadora do cinema

Modesto Tavares de Lima- servidor público aposentado

Moisés Mendes- jornalista

Monica Dallari- jornalista

Mônica Fragoso- Escritora

Muriel Matalon- Atriz e Diretora de teatro

Murilo Viotti- médico

Nádia Battella Gotlib

Naira Iracema Monteiro Morgado- membro da Associação Paulista de Terapia Familiar

Nancy Silva - produtora de conteúdo

Natália Dias: CEO Standard Bank

Nayra Ganhido- psicanalista

Nei Lisboa- compositor

Neide Kiste Malveiro

Nelson Kengo Sato- administrador público

Nelson Motta Mello- psicoterapeuta

Nelson Rojas Carvalho - cientista político

Newton da Silva Costa- empresário

Nilo Signorini Junior- engenheiro

Nilva Bianco- jornalista

Nina Blauth- musicista - Orquídias do Brasil

Noemi Jaffe- escritora e professora

Norma Solange M. Passos- pedagoga- assistente social- servidora pública- São Luís/MA

Octavio de Barros- economista

Olavo Silva Júnior- servidor público

Olga Camilo- Tecnóloga

Osvaldo Dias de Oliveira- servidor público federal

Otaviano Canuto- economista

Otávio Fairbanks- oficial de registros

Otelo Rigato Jr- médico

Pablo Briguet Navas- Gastrônomo

Paloma Jorge Amado

Patricia Campos de Mendonça- dentista

Patrícia Clivatti Moreira Gomes Sofiatti- médica

Patrícia Lozano Sanches- pedagoga

Patrícia Mendes Dias- aposentada

Paula Cohen Barbosa- atriz

Paula Francisquetti- psicanalista- Instituto Sedes Sapientiae.

Paula Terra Nassr

Paulo Afonso Costa- arquiteto

Paulo Antônio Veronez Júnior- servidor público

Paulo Cesar Maciel Pinheiro Machado- aposentado

Paulo Cezar de Andrade Prado (Paulinho)- jornalista- Editor do Blog do Paulinho

Paulo de Martino Jannuzzi - Professor universitário

Paulo Fernando Garreta Harkot - Oceanógrafo

Paulo Ferrareze Filho- professor e pesquisador RS

Paulo Luís Alves- sociólogo

Paulo Massoca- engenheiro- Engenharia pela Democracia

Paulo Ricardo Cirio Paes- Servidor Público Federal

Paulo Scott- escritor SP

Paulo Tadeu Campos Ferreira- administrador

Paulo Tomas Fiori- engenheiro

Pedro Coutinho- diretor e roteirista

Pedro Luiz da Silveira Osório- jornalista e professor

Pedro Pereira de Paula- engenheiro- Engenharia pela Democracia

Pedro Scuro- sociologo- Sociedade Internacional de Criminologia

Penelope Alberto Rodrigues- professora

Priscila Gomes Palmeiro

Rafael Bianchini Abreu Paiva- Servidor público e professor

Rafael Carvalho de Fassio

Rafael Guimaraens- jornalista- escritor

Rafael Maschio- publicitário

Raimundo NL Macedo- estatístico e professor- Timon/MA

Raul Vital- publicitário

Regina Amendola- professora

Regina Helena Bolze Cambero- administradora de empresas

Regina Orsi- historiadora

Reinado Vagner Charão Ferreira- servidor público- Coordenador-Geral do SINDTCERS.

Renata da Silva Fontes Monteiro- Psicóloga

Renata Honório Ferreira Camargo Viana- Registradora e Tabeliã

Renata Paiva de Andrade- arquiteta

Renata Soares Netto

Renata Tassinari Binnie- Artista Plástica

Renata Udler Cromberg- Psicanalista- Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes

Sapientiae.

Renato dos Santos Júnior- engenheiro civil SP

Renato Pais Lopes- escrivão

Reynaldo Gomes Lopes- Fonoaudiólogo

Ricardo Arantes Cestari- delegado de polícia

Ricardo Ramos Filho.

Ricardo Setti- Jornalista

Ricardo Ushiro- médico

Rico Lins- designer

Rita Barchet- jornalista RS

Rita Luiza Percia Name-professora e pesquisadora de Música -Ufal

Robert Jonas Andrade Oliveira- comunicólogo- escritor MG

Roberta Kehdy- psicanalista pelo Instituto Sedes Sapientae

Roberto de Souza Campos Cosso- Jornalista

Roberto Francine Júnior- ambientalista

Roberto Yoda- analista de sistemas

Rodrigo de A. Ferreira Santos- Psicanalista

Rodrigo Mendes Rosa- servidor público

Rodrigo Monteiro Pessoa (Pesquisador do GEDTRAB-USP e da Rede Ibero-americana de

Pesquisa em Seguridade Social)

Rodrigo Spada - Presidente da Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos

Estaduais - FEBRAFITE

Rodrigo T. da Rocha Azevedo- Economista

Roger Lerina- jornalista

Rogerio Augusto Pires- empresario

Rogério Bassetto- Educador

Rogério Cukieman- Rabino

Ronald Ferreira dos Santos- Federação Nacional dos Farmacêuticos

Ronald Kapaz- CSO Playground Lab Design

Rosa Freire d’Aguiar- Jornalista

Rosa Mettifogo Di Schiavi- aposentada

Rosana Arruda Bonomo- funcionária pública federal

Rosana Penha Vello- pedagoga

Rosane Borges- jornalista- pesquisadora- escritora

Rosane de Almeida - multiartista

Rosangela Bolze- psicóloga

Rosangela Lira - empresária- coordenadora do Política Viva

Roseli Aparecida de Oliveira Pereira- empresário

Rute Maria Gonçalves de Andrade- Bióloga

Samuel Douglas Galindo Bernal- Corretor de imóveis.

Sandor Rezende- servidor público

Sandra de Medeiros Nery- Servidora pública aposentada

Sandra Helena Favaretto

Sandra Luíza Lozano Sanches- professora

Sandra Mara Cardoso Malta- matemática

Sandra Maria Freitas Murat Paiva dos Santos- Fonoaudiologa Clinica

Sandra Martins da Rosa- bibliotecária

Sandra Mello- servidora pública federal.

Sandro Christopher de Oliveira- ator

Sandro Couto - auditor fiscal receita estadual

Sara Müller- artista plástica.

Satie Wada de Oliveira- jornalista

Sergio Fausto- cientista político

Sérgio Goldbaum- Economista

Sérgio Grassetto Teixeira da Cunha - Engenheiro

Sergio Nardini- jornalista- Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência de Amparo

Sérgio Ricardo Gambale- engenheiro

Sergio Sister- artista plástico

Silvia Ferreira Meirelles- empresária

Silvia Ferreira Santos Wolff- arquiteta- funcionária publica aposentada- professora

universitária.

Silvia Giugliani- Psicóloga

Silvia Regina Fernandes Morales- arquiteta

Sílvio Lancellotti- jornalista

Simão Pedro Chiovetti- sociólogo

Simone Azevedo Fonseca de Lucena- escritora

Simone de Ávila Teixeira da Cunha - Professora

Solange Bispo de Souza - PMO de TI

Sonia Andrade- arquiteta urbanista

Sônia Pilla- professora- ex-secretária de educação de Porto Alegre

Sonia Regina Piassa- Publicitária

Steven Eriksen Binnie- Agropecuarista.

Sueli Scutti- jornalista

Susana Mesquita Barbosa- professora.

Suzana Keniger Lisboa- aposentada

Suzi Vitoriano- publicitária

Sylvia Mello Silva Baptista- Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica

Tainá Marajoara- Chef de Cozinha- realizadora Cultural- Pensadora Indígena

Tata Fernandes- cantora e compositora - Orquídias do Brasil

Tatiana Bitelman- psicanalista- membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo

Teresa Ralston Bracher- Empresária

Tereza Joares- aposentada

Thaís Gurgel Marrey - analista do MPSP

Thelma Lucia Pinto Polon- pedagoga

Thiago Briguet Navas- Artista plástico

Thomas de Freitas Marzagão Barbuto Attié- estudante universitário- Ithaca- NY

Ticiana Alexandr Sundfeld- Empresária

Tokio Kobayashi Neto

Valéria Rueda Mariotto- arquiteta

Valeria Vieira- Jornalista

Vanessa Bumagny- Cantora e compositora

Vera Maria Leme de Alvarenga- arquiteta

Verediana Munford- bióloga

Verônica Pereira Pinto- atriz

Vicente Trevas- sociólogo- Instituto Amsur

Victor Crusoé Araújo- médico do TCE/BA

Victor Passos Santos- assessor do TCE/Ba

Vilma Mettifogo Maragno- Psicóloga do Governo do Estado de São Paulo.

Vima Muniz de Farias - Diretora da CAASP

Vitor Lima- médico

Viviane de Santana Paulo- (Schrifstellerin/Escritora)

Vladimir Sacchetta- jornalista

Wagner Canalonga - psicólogo

Wagner Costa- escritor

Wagner da Silveira dos Santos- Petroleiro

Waldenice Oliveira Almeida- jornalista- São Luís MA

Walter Schalka- presidente Suzano

Wandeley Martins da Costa- aposentado

Yan Messias de Jesus- estudante

Yann Harkot de La Taille- professor

Zoravia Bettiol- artista visual RS