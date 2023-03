Casal Bolsonaro aluga casa em condomínio em Brasília; veja como é

BRASÍLIA - O casal Jair e Michelle Bolsonaro alugou uma casa a cerca de 10 quilômetros do centro da capital federal. A residência de dois andares fica num condomínio fechado em área de classe média alta. Segundo a revista Veja, a casa teria sido locada por R$ 12 mil.

No último fim de semana, a ex-primeira-dama usou sua rede social para colocar alguns dos cachorros da família para adoção. “Como vocês sabem, estou morando de aluguel, tenho seis pets, sendo três adotivos — Nestor, Bartô que é idoso e cego dos dois olhos e o Alvorinha. Encontramos na estrada duas cadelinhas, porte pequeno tipo ‘salsicha’. Meu coração dói de não poder ficar com elas… são muito fofinhas e carinhosas. Precisamos de um lar que possa dar muito amor e proteção a elas. Vou vacinar e vermifugar amanhã”, escreveu.

No final do ano passado, o casal Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e não participou da solenidade de transmissão de cargo, evitando entregar a faixa para o petista Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente permanece nos EUA e já teve seu retorno anunciado algumas vezes. Na mais recente, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a escrever em rede social que o “capitão” voltaria no dia 15 deste mês. Depois apagou a postagem e pediu desculpas pelo equívoco.

A casa alugada fica num grande condomínio em área que já foi considerada uma ocupação irregular. O chamado bairro do Jardim Botânico de Brasília se consolidou nos últimos 15 anos e atualmente concentra quase uma centena de condomínios. Num deles também reside Flávio Bolsonaro.