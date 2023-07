Casal envolvido em ataques a Alexandre de Moraes presta depoimento à PF nesta terça-feira

Envolvidos nos ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no aeroporto internacional de Roma, o empresário Roberto Mantovani Filho e sua mulher Andreia Munarão prestam depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 18. Os dois e o corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto foram identificados pela Polícia Federal e responderão a inquérito.

O depoimento está marcado para ocorrer na cidade paulista de Piracicaba. Roberto Mantovani, de 71 anos, teria insultado o ministro do STF e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. Andreia também teria proferido ataques verbais ao magistrado.

A PF espera receber imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto de Roma para ajudar a esclarecer o caso. As agressões a Moraes foram condenados pelo governo e também por autoridades do Judiciário.

O ministro Alexandre de Moraes foi alvo de ataques no aeroporto de Roma Foto: Gustavo Moreno / AP

Ao Estadão, Mantovani disse no domingo, 15, que a família foi abordada pela Polícia Federal às 5h daquele dia quando chegou ao Brasil em um voo da Itália. O empresário, a mulher dele, Andreia, filhos, genro e netas passaram férias no país europeu. Segundo a PF, ela também participou do episódio de hostilidade contra o ministro ao dar início a xingamentos e também será alvo de inquérito.

“Nunca imaginei que eu ia passar por isso nessa idade, já aposentado”, disse. “Vamos aguardar as próximas etapas. Não tenho nada contra a pessoa dele. Não sou ligado à política, não sou ligado a nada.”

Continua após a publicidade

Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi atacado por três brasileiros por volta das 18h45 de sexta-feira, no horário local (13h45 em Brasília). Uma mulher xingou o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Mantovani, segundo a PF, reforçou os xingamentos e teria agredido fisicamente o filho do ministro. Zanatta se juntou aos dois com palavras de baixo calão. As informações foram confirmadas por interlocutores da PF e do Ministério da Justiça.

Em 2020, o empresário Mantovani destinou R$ 19 mil a campanhas eleitorais e ao PSD de Santa Bárbara D’Oeste. O empresário doou R$ 4 mil para a campanha eleitoral de José Antonio Ferreira, que foi candidato à prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste pelo PSD. O candidato não foi eleito. Mantovani transferiu R$ 11 mil à direção do PSD na cidade.

Moraes estava acompanhado de seus familiares no aeroporto. O ministro retornava da Universidade de Siena, onde realizou uma palestra no Fórum Internacional de Direito. Os três brasileiros se tornaram alvos de um inquérito da PF, mas não chegaram a ser presos. O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), ligou para Moraes e se solidarizou com a violência sofrida pelo magistrado.