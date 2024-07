Caso das Joias: PGR terá prazo ampliado para decidir se denuncia Bolsonaro; entenda

Gonet terá quase um mês e meio para analisar todas as provas colhidas pela PF. Contudo, existe a possibilidade, tida como remota no Supremo Tribunal Federal (STF), de que o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, obrigue a PGR a se manifestar dentro de 15 dias.

O procurador-geral está de férias e deve retornar a Brasília somente na semana que vem. Ele ainda não teve acesso à íntegra do relatório produzido pelos agentes federais.