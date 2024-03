CCJ do Senado aprova PEC das Drogas em reação a julgamento no STF

A votação da PEC na Casa Alta do Congresso ocorre no momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa um processo sobre o consumo de drogas. A tendência é que o Supremo considere inconstitucional a criminalização do consumo próprio de maconha (o placar é de 5 votos a 3 nesse sentido até agora). O ministro Dias Toffoli pediu vista na semana passada e adiou a continuidade do julgamento.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou à CNN Brasil que vai respeitar o rito regimental de cinco sessões para a discussão da proposta e estima que o texto seja votado no plenário no início de abril.