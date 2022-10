CE: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Ceará definiram, nesta segunda, 3, os 46 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Carmelo Neto, do PL, com 118.603 votos. Ele tem 21 anos, a idade mínima para concorrer ao cargo.

Os deputados estaduais eleitos no Ceará

Carmelo Neto (PL): 118.603 votos

Evandro Leitão (PDT): 113.808 votos

Marta Gonçalves (PL): 112.787 votos

Fernando Santana (PT): 111.639 votos

Sergio Aguiar (PDT): 97.522 votos

Romeu Aldigueri (PDT): 90.399 votos

Zezinho Albuquerque (PP): 85.138 votos

Dra Silvana (PL): 83.423 votos

Gabriela Aguiar (PSD): 83.128 votos

Renato Roseno (PSOL): 83.062 votos

Claudio Pinho (PDT): 82.267 votos

Osmar Baquit (PDT): 79.769 votos

Prof. Alcides Fernandes (PL): 79.207 votos

David Durand (Republicanos): 78.419 votos

Guilherme Landim (PDT): 76.726 votos

João Jaime (PP): 76.053 votos

Marcos Sobreira (PDT): 72.183 votos

Jeová Mota (PDT): 68.881 votos

Agenor Neto (MDB): 68.289 votos

Antônio Henrique (PDT): 67.148 votos

Lia Gomes (PDT): 67.000 votos

Queiroz Filho (PDT) 64.374 votos

Daniel Oliveira (MDB): 63.463 votos

De Assis Diniz (PT): 63.253 votos

Moisés Braz (PT): 63.149 votos

Oriel Filho (PDT): 60.642 votos

Firmo Camurça (União Brasil): 57.836 votos

Salmito (PDT): 56.624 votos

Leonardo Pinheiro (PP): 56.059 votos

Alysson Aguiar (PCdoB): 55.449 votos

Davi de Raimundão (MDB): 55.112 votos

Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil): 54.066 votos

Dr. Lucílvio Girão (PSD): 52.368 votos

Luana Ribeiro (Cidadania): 51.548 votos

Jô Farias (PT): 47.816 votos

Julinho (PT): 46.082 votos

Juliana Lucena (PT): 45.474 votos

Missias do MST (PT): 44.853 votos

Sargento Reginauro (União Brasil): 41.635 votos

Larissa Gaspar (PT): 37.887 votos

Felipe Mota (União Brasil): 36.949 votos

Dr. Hugo (PSD): 36.880 votos

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos): 35.149 votos

Emilia Pessoa (PSDB): 33.275 votos

Lucinildo Frota (PMN): 21.751 votos

Stuart Castro (Avante): 17.243 votos