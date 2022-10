CE: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Ceará definiram, nesta segunda-feira, 3, os 22 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votado foi André Fernandes, do PL, com 229.509 votos. Ele tem 25 anos e é aliado do presidente Jair Bolsonaro.

