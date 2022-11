Ceagesp registra queda de 17% no movimento, mas descarta risco de desabastecimento de alimentos

Publicidade

A Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) registrou queda de 17% no movimento de veículos nesta terça-feira, 1º, no maior entreposto da América Latina, mas descarta risco de desabastecimento de alimentos por conta dos bloqueios de estradas por caminhoneiros no País. Já alguns funcionários da companhia têm percepção diferente e mostram preocupação com a falta de frutas, legumes e hortaliças principalmente. Também há receio com os produtos que precisam de refrigeração.

A Ceagesp apontou queda de 17% na quantidade de veículos que entraram no entreposto na Vila Leopoldina, entre meia-noite e as 10 horas da manhã desta terça-feira. O monitoramento das portarias registrou a entrada de 4.439 veículos. Na semana anterior, no mesmo dia e horário, foram 5.223 entradas. Desde segunda-feira, manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam bloqueios nas estradas e rodovias no País.

Apesar da menor movimentação, a companhia descarta desabastecimento. “Conversamos com alguns produtores e permissionários e o mercado está abastecido. Não há falta de mercadorias”, explica Thiago de Oliveira, chefe da Seção de Economia da Ceagesp.

Funcionários ouvidos pelo Estadão sob a condição de anonimato estão mais preocupados. Eles afirmam que metade dos caminhões de frutas, legumes e verduras não chegou na madrugada desta terça-feira. Por isso, eles dizem que alguns produtos podem faltar nos próximos dias.

Além do desabastecimento, alguns mostraram preocupação com eventual perda de produtos por causa das condições inadequadas de refrigeração, especialmente carnes e pecados. Os funcionários explicam que as carnes são armazenadas em câmaras resfriadas e mantidas a diesel. Elas permanecem resfriadas por cerca de 12 horas. “Quando a produção chegar, a gente vai precisar ver como a carne está”, diz um funcionário da Ceagesp.

O setor de flores e plantas, mercado que ganha importância em função do Dia de Finados, também sofreu os impactos dos bloqueios. Muitos caminhões não chegaram, mas não há dados consolidados sobre a redução na comercialização neste setor no momento.

O bloqueio dos caminhoneiros mudou a rotina do local. No início da tarde, vários boxes estavam vazios, sem caminhões, e os funcionários terminaram o trabalho antes do previsto. Nos próximos dias, a entrada de caminhões será liberada o dia todo. Normalmente ela ocorre até as 18 horas. A mudança pretende atender ao maior fluxo de veículos esperados para os próximos dias.