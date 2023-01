‘Cenas lamentáveis’, diz Secretário de Segurança Pública do DF sobre invasão em Brasília

Depois de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro furarem o bloqueio de segurança e invadirem o Congresso Nacional na tarde deste domingo, 5, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, afirmou que determinou ao setor de operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) “providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”.

“Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios”, afirmo o secretário, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro.

Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou via assessora que está em Brasília e “acompanhando a situação, ao mesmo tempo que mantém diálogo com o Governo do Distrito Federal”. No sábado, 7, Dino autorizou o uso da Força Nacional para conter os atos e a Esplanada dos Ministérios foi fechada para veículos. Os manifestantes, porém, caminharam a pé do quartel general do Exército e foram até o Congresso Nacional, com faixas pedindo “Lula na cadeia”, “intervenção militar” e “Bolsonaro presidente”.

Críticas ao governo do DF

Políticos criticam o governo do Distrito Federal, de Ibaneis Rocha, por não agirem com firmeza contra os invasores. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, afirma que o governo foi “irresponsável” em conter esse “crime anunciado contra a democracia”.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

O deputado federal Guilherme Boulos diz que a Polícia Militar do Distrito Federal “permitiu absurdamente a entrada de bolsonaristas no Congresso Nacional e a aproximação ao Palácio do Planalto”.

PM do DF permitiu absurdamente a entrada de bolsonaristas no Congresso Nacional e a aproximação ao Palácio do Planalto. Os golpistas, com ou sem farda, têm que ser responsabilizados e presos! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 8, 2023

A deputada federal Joice Hasselman, que já foi apoiadora de Bolsonaro, disse que o governo do DF “não colocou o contingente necessário de policiais” e afirmou que “Anderson Torres não pode ser o secretário de Segurança Pública do DF”.

📌Mais uma vez ficou comprovado que ANDERSON TORRES não pode ser o secretário de Segurança Pública do DF.



Este bolsonarista foi omisso como ministro da Justiça.

E hoje, ciente de tudo q poderia acontecer, deixou Brasília exposta.



Anderson está nos EUA! — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) January 8, 2023