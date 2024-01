Centrão loteia Caixa e indica seis vice-presidentes; até PL, de Bolsonaro, foi atendido

Os partidos do Centrão emplacaram seis nomes para os sete cargos que estavam abertos na Caixa Econômica Federal. O Conselho de Administração do banco público aprovou na terça-feira, 23, as mudanças nas vice-presidências da empresa. Da base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), só o PDT foi atendido, com uma nomeação.

PUBLICIDADE Essa foi a primeira grande alteração do comitê executivo do banco sob a gestão de Carlos Vieira. Ele assumiu a Caixa em novembro do ano passado, após negociações entre Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que também envolviam as vice-presidências. Há uma relação de partidos que influiu no processo de nomeação para cada vice-presidência. O PP, que já indicou Carlos Vieira, emplacou mais três nomes, além de um nomeado da confiança do presidente do banco; Republicanos, PDT e PL, um cada. O PL é o principal partido de oposição a Lula, mas foi contemplado por meio de uma ala mais próxima ao chefe do Executivo. A informação foi detalhada pelo blog do Valdo Cruz, do portal G1, e confirmada pelo Estadão.

Fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal Foto: Felipe Rau/Estadão

Segundo André Figueiredo, líder do PDT na Câmara dos Deputados, a preferência do partido na negociação vem como forma de ocupar mais postos na gestão de Lula. “Acordamos, dentro do bloco que fazemos parte, em ter essa indicação, até pela falta de espaços que o PDT possui, hoje, no governo federal”, disse o deputado ao Estadão.

Carlos Vieira foi indicado à Caixa por Arthur Lira. Ele assumiu o comando do banco público em novembro do ano passado e, desde então, vem promovendo alterações nas diretorias da estatal. Com o comunicado de terça-feira, a nova gestão acumula nove mudanças de comando em setores estratégicos da empresa.

Ao todo, a Caixa conta com 12 vice-presidências. Só nos dois primeiros meses de gestão, três vices foram exonerados, nas vice-presidências de Negócios de Varejo, Rede de Varejo e Negócios de Atacado. As duas últimas foram ocupadas com as nomeações de terça-feira. A vaga para vice-presidente de Negócios de Varejo segue sem definição, com um gestor interino. As indicações são regidas por critérios políticos e, para acomodar os novos nomes, quatro vices foram afastados, conforme o comunicado divulgado pelo Conselho de Administração.

Confira a relação dos indicados para as vice-presidências da Caixa e os partidos que participaram da nomeação:

