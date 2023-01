Cerimônia no Itamaraty terá 19 delegações a mais do que na posse de Bolsonaro; veja lista

BRASÍLIA - A recepção oferecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, no Palácio do Itamaraty, na noite de domingo, 1, juntou delegações estrangeiras, políticos, autoridades do judiciário e personalidades, como a drag queen Salete Campari, o ativista do Complexo do Alemão, Renê Silva, e a apresentadora Fátima Bernardes. O petista chegou por volta das 21h ao Itamaraty, última etapa do roteiro oficial da posse.

Lula trocou a gravata azul, usada no Congresso e no Planalto, por uma vermelha. O presidente foi recebido com gritos de “olê, olê, olê, olá... Lula, Lula”, acompanhado de Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Lu Alckmin. Ao subir a escadaria principal, foi questionado se tiraria o “cercadinho” -- espaço reservado à imprensa que restringiu a livre circulação de jornalistas no governo Bolsonaro --, a que o presidente respondeu: “não vai ter cercadinho”.

Depois da posse, Lula e Janja ofereceram um coquetel no Palácio do Itamaraty. O encontro juntou delegações estrangeiras, ministros, autoridades do judiciário e artistas.



O presidente trocou a gravata azul, usada no Congresso e no Planalto, pela vermelha. pic.twitter.com/AFNqtQdTBm — julia affonso (@julia_affonso_) January 2, 2023

Os convidados começaram a chegar ao espaço por volta das 18h. A recepção às autoridades internacionais teve um cardápio “abrasileirado”: brigadeiro, pastel, acarajé e até um drink da nutricionista e chef Bela Gil, que integrou a equipe de transição e chegou ao local com a filha, Flor Gil.

Compareceram os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Participaram da celebração os novos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Renan Filho (Transportes) e Carlos Lupi (Previdência).

Entre os políticos presentes estavam a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP), o prefeito do Recife João Campos (PSB-PE), a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e o ex-chanceler Celso Amorim.

Aliado do petista, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, também participou do coquetel no Itamaraty. Entre os presentes na recepção estavam o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e as delegações da Rússia e da Ucrânia.

Alberto Fernández, presidente da Argentina, participa da recepção do presidente Lula e da primeira-dama, Janja, para delegações estrangeiras, no Itamaraty. No cardápio, brigadeiro, acarajé, pastel e outras brasilidades. Com @annacarolpapp



Acompanhe a cobertura do @Estadao pic.twitter.com/zJBqO0ns6S — julia affonso (@julia_affonso_) January 1, 2023

Algumas autoridades internacionais foram embora antes de Lula chegar. O presidente tem pelo menos 15 reuniões bilaterais marcadas para esta segunda-feira, 2.

Estavam confirmadas para a cerimônia no Itamaraty 65 delegações estrangeiras dos cinco continentes -- 19 a mais do que o antecessor de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2019 foi contemplado com o menor número de autoridades internacionais desde o início da redemocratização.

Mesmo assim, o número de delegações que vieram a Brasília neste domingo, 1º, ainda é quase a metade na comparação com o primeiro mandato do petista, em 2003, quando 110 delegações estrangeiras vieram à capital federal.

Estava confirmada a presença do rei da Espanha e dos presidentes da Argentina, Timor Leste, Cabo Verde, Alemanha, Espanha, Guiné-Bissau, Colômbia, Uruguai, Equador, Angola, Bolívia, Chile, Paraguai, Guiana, Suriname e Honduras, além da primeira-dama do México.

Como mostrou o Estadão, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a viagem a Brasília para participar da posse de Lula. Ele, que esteve na posse de Lula em 2003, será representado por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Maduro chegou a confirmar presença na petista e foi incluído na lista de autoridades no último dia 31. No mesmo dia, porém, o Maduro informou a ausência na cerimônia.

Além dos chefes de Estado e de governo, confirmaram presença oito chefes do legislativo e 19 ministros e secretários do Executivos, 48 embaixadores e 13 encarregados de negócios. O evento contou ainda com representantes de 23 organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Continua após a publicidade

As delegações foram recebidas para um coquetel na Sala Brasília, a mais ampla do Itamaraty, com vista para a Esplanada e capacidade para abrigar até 2 mil pessoas.

Chefes de estado e de governo confirmados

Portugal: Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Argentina: Presidente Alberto Ángel Fernández

Timor Leste: Presidente José Ramos-Horta

Cabo Verde: Presidente Dr. José Maria Neves

Alemanha: Presidente Frank-Walter Steinmeier

Continua após a publicidade

Espanha: Rei Felipe VI

Guiné-Bissau: Presidente General Umaro Sissoco Embaló

Colômbia: Presidente Gustavo Petro

Uruguai: Presidente Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou

Equador: Presidente Guillermo Lasso

Angola: Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço

Bolívia: Presidente Luis Arce Alberto Catacora

Continua após a publicidade

Chile: Presidente nGabriel Boric Font

Paraguai: Presidente Mario Abdo Benitez

Guiana: Presidente Mohamed Irfaan Ali

Suriname: Presidente Chandrikapersad Santokhi

Honduras: Presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento

México: Primeira-dama Beatriz Gutiérrez Müller

Panamá: Vice-Presidente José Gabriel Carrizo Jaen

Continua após a publicidade

El Salvador: Vice-Presidente Félix Ulloa

China: Vice-Presidente Wang Qishan

Cuba: Vice-Presidente Salvador Antonio Valdés Mesa

Irã: Vice-Presidente para Assuntos Parlamentares Seyed Mohammad Hosseini

S. Vicente e Granadinas: Primeiro-ministro Ralph E. Gonsalves

Marrocos: Primeiro-ministro Aziz Akhannouch

Mali: Primeiro-ministro Choguel Kokalla Maiga

Continua após a publicidade

Peru: Presidente do Conselho de Ministros Alberto Otárola Penaranda

Ucrânia: Vice-primeira-ministra Yulia Sviridenko

Azerbaijão: Vice-primeiro-ministro Ali Ahmadov

Lesoto: Vice-primeira-ministra Nthomeng Majara













Continua após a publicidade