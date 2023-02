Chapa de Arthur Lira na Câmara empodera Centrão

BRASÍLIA - A chapa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), candidato à reeleição, empoderou o Centrão.

O Republicanos ficou com a vaga pra concorrer à Primeira vice-presidência e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou com a da Segunda vice-presidência. A Primeira é responsável por substituir o presidente e elaborar pareceres sobre os requerimentos de informações e os projetos de resolução. O cargo era ocupado pelo deputado Lincoln Portela (PL-MG).

Leia também Como a eleição no Senado pode mexer com a agenda econômica

Cerimônia de sessão posse na Câmara dos Deputados Federais, realizada na manhã desta quarta-feira. Ministro Alexandre Padilha cumprimenta Lira. Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

A chapa de Lira, também apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluiu a deputada Maria do Rosário (PT-RS) em uma vaga de menor importância.

Maria do Rosário é candidata à Segunda secretaria da Mesa Diretora, que já é ocupada por um petista, o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais. O ocupante do cargo fica responsável por representar a Câmara dos Deputados nas suas relações com as Embaixadas, com o Ministério das Relações Exteriores, e auxiliar na emissão dos passaportes diplomáticos, passaportes oficiais e vistos para missão oficial concedidos a parlamentares e servidores.

Dentre outras atribuições está conduzir os estágios da Casa: estágio universitário, estágio-visita, estágio-participação e estágio para servidores e realizar os prêmios de competência da Segunda-Secretaria: Medalha Mérito Legislativo, Prêmio Dr. Pinotti, Prêmio Brasil Mais Inclusão, Prêmio Zilda Arns, Prêmio Nise da Silveira, Medalha Amigo da Primeira Infância e Prêmio Mulheres na Ciência.

A chapa tem como candidatos à primeira vice-presidência, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), à segunda vice-presidência, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Concorrem ainda o deputado Luciano Bivar (União-PE), à 1 secretaria, o Júlio César (PSD-PI), à 3 secretaria.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a chapa “vai dar dimensão de alta estabilidade”. “Essa aqui é a melhor coisa que nós fizemos para o Parlamento e para o governo também”, disse.