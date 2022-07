Aliança de Lula e Alckmin prega ‘antibolsonarismo’ sem ainda trazer propostas claras; leia análise

O acúmulo de pesquisas retratando um cenário com razoável estabilidade deslocou o principal ponto do debate eleitoral: das chances da terceira via para a possível vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. A cristalização da polarização Lula-Bolsonaro está em linha com as regras do jogo das eleições presidenciais que, no limite, incentiva a concentração das candidaturas por parte do eleitor que “abandona” candidatos pouco competitivos ao longo da campanha. Esse senso de urgência para tentar liquidar a fatura no primeiro turno também responde às incertezas relativas à aceitação do resultado das urnas, por conta das desconfianças externalizadas sistematicamente pelo presidente Bolsonaro.

A viabilidade desse cenário de vitória em primeiro turno passa pelas estratégias do petismo em ampliar sua base de apoio natural e definir um discurso justamente para esse eleitorado mais distante da rede do lulismo. A convenção do PSB, parceiro de chapa da candidatura, ganhou até mais relevância do que o encontro do PT, para desenhar o cenário prospectivo.

A pesquisa Datafolha mostrou estabilidade na intenção de voto, mas sinais relevantes para o desenvolvimento da campanha. Lula perdeu força entre mulheres e eleitores de baixa renda e ganhou força entre homens e renda mais relevada, contrariamente ao esperado pelos resultados anteriores. Essa paisagem reflete os ganhos do governo com o pacote econômico ao mesmo tempo que um custo importante para o presidente da estratégia de questionamento eleitoral.





Ao lado do presidente do PSB, Carlos Siqueira (à esquerda), o ex-tucano Geraldo Alckmin vota pela aprovação da chapa com o PT na convenção peessebista, em Brasília. Votação simbólica foi realizada erguendo o crachá da convenção. Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

A convenção do PSB retrata a maior aposta do petismo para ampliar suas fronteiras. A composição com um rival histórico foi justificada pela percepção de risco em relação ao atual governo. A chapa Lula-Alckmin, por ora, traduz apenas o “antibolsonarismo” sem, contudo, indicar bases programáticas mais sólidas. Uma simples coalizão ancorada em rejeição nada diz sob as pretensões de um futuro governo.

O ex-tucano, em tese, pode exercer a ponte com o eleitorado conservador e com a elite econômica, grupos que tem alguma dificuldade de aproximação com Lula. Não por um acaso, o petista comparece presencialmente no evento para valorizar seu trunfo e ainda alinhas os palanques estaduais, que ainda expressam algum distanciamento entre os parceiros. O esforço do petista em atrair a centro-direita inclui, paradoxalmente, o União Brasil, legenda que em parte é originária do partido, que abrigou Bolsonaro, comprovando o pragmatismo aguçado do ex-presidente.

A estrela dessa agenda é o ex-governador de São Paulo. A convenção representa um posicionamento mais autônomo de Alckmin e antecipa as bases de conquista do eleitor não alinhando podendo gerar vitória em primeiro turno. Uma coisa parece certa: a metamorfose da coalizão antibolsonarista em coalizão positiva passa pela relação Lula-Alckmin. Nunca na história desse país o vice seria tão importante.

*Rafael Cortez é cientista político, sócio da Tendências Consultoria