Colocado em funcionamento em novembro de 2022, o robô de bate-papo ChatGPT tem chamado atenção pela suposta capacidade de produzir textos e trazer informações sobre assuntos diversos. Entretanto, o fato do seu “conhecimento” ser limitado a uma base de dados que termina em 2021 impede que o robô identifique quem é o novo presidente do Brasil. Para a inteligência artificial, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está no comando do País.

Segundo o robô, Bolsonaro é conhecido por “fazer comentários controvertidos e polêmicos sobre questões sociais e de direitos humanos”.

“Jair Bolsonaro é um político brasileiro e atualmente é o Presidente da República Federativa do Brasil. Ele foi eleito presidente em 2018 com uma plataforma conservadora e polarizadora, abraçando ideias como o fortalecimento da segurança pública, a redução da burocracia econômica e o apoio às Forças Armadas. Além disso, ele é conhecido por fazer comentários controvertidos e polêmicos sobre questões sociais e de direitos humanos, o que gerou críticas de grupos de direitos humanos e da comunidade internacional. Durante sua presidência, Bolsonaro enfrentou uma série de desafios, incluindo a pandemia de COVID-19, questões econômicas e uma série de escândalos políticos”, segundo o ChatGPT.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o debate da Rede Globo em outubro de 2022. Na época, os dois eram os candidatos à presidência que estavam no segundo turno. Foto: TV Globo/Reprodução

Para a inteligência artificial, portanto, as eleições de 2022 ainda não aconteceram, e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve dois mandatos, governando o País de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. O ChatGPT classifica algumas políticas sociais e econômicas do petista como “ambiciosas” e também lembra a presença forte do líder do PT nas relações com outros países. Um exemplo citado foi o Bolsa Família.

O ChatGPT é um produto da OpenAI, uma startup norte-americana fundada em 2015. Além das perguntas simples, o chatbot também é capaz de produzir discursos de casamento, e-mails corporativos, textos em formato jornalístico, listas de organização e código de computação; segundo uma pesquisa da Similarweb, o ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários ativos em janeiro, o que faz dele o serviço na internet com o crescimento de usuários mais veloz da história.