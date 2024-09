Em recurso contra cassação, Chiquinho Brazão questiona imparcialidade de relatora

O recurso pede que a decisão seja revisada; segundo o gabinete de Rocha, a apreciação pelo CCJ será na segunda-feira. Procurada para comentar as alegações do deputado, a deputada não respondeu.

Preso desde março último, Chiquinho Brazão alega que Rocha já tinha se manifestado em suas redes sociais pedindo sua condenação e, por isso, não poderia ser relatora do processo. “No dia 27/3/2024, a eminente deputada publicou na rede social X um foto em que aparece com cartaz contendo os dizeres ‘Brazão na prisão!’”, diz a representação do deputado.