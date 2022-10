Cinegrafista de afiliada da Globo é agredido por aliados de Roberto Jefferson e Bolsonaro

RIO - O cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da TV Globo, foi agredido neste domingo, 23, por apoiadores do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) perto da casa de Jefferson, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

O ataque ocorreu durante a cobertura do dia, enquanto o ex-deputado resistia a uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e atacava a Polícia Federal com tiros de fuzil e granada.

O cinegrafista, de 59 anos, foi empurrado pelas costas e caiu com a câmera, batendo com a cabeça no chão, sofrendo um início de convulsão, segundo a emissora. O profissional foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde passa por exames. Segundo a emissora, ele está lúcido e não teve sangramento.

Os agentes atingidos por Jefferson já foram liberados do hospital. Segundo policiais que acompanham a situação, a agente da Polícia Federal Karina Miranda, foi atingida no quadril por estilhaços de granada e de raspão na sobrancelha por um tiro. O delegado da Polícia Federal Marcelo Vilela foi ferido na cabeça por estilhaços de granada.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) publicou uma nota em sua página do Instagram, repudiando as agressões. “Nada justifica tamanha violência contra um profissional da imprensa em pleno exercício da atividade jornalística”, afirma o documento.

Confira a nota na íntegra:

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) repudia com veemência as agressões sofridas pelo cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da TV Globo em Comendador Levy Gasparian (RJ), neste domingo (23).

Durante cobertura da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, Rogério de Paula levou um soco de apoiadores do parlamentar e, ao cair no chão, bateu fortemente a cabeça contra o solo. A câmera usada por Rogério também foi quebrada.

Nada justifica tamanha violência contra um profissional da imprensa em pleno exercício da atividade jornalística.

A ABERT reafirma a defesa intransigente da liberdade de expressão e do direito do brasileiro à livre informação e pede às autoridades locais uma rigorosa apuração do caso e punição dos agressores.

Brasília, 23 de outubro de 2022.