Ciro critica Lula por não ir a debate: ‘Campeão da democracia se ausentou’

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, voltou a criticar a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado, em parceria com SBT, CNN Brasil, Veja e NovaBrasil FM, e se defendeu de críticas de que estaria vinculado à extrema-direita.

Ciro também pediu o voto da fatia do eleitorado que ainda não sabe em quem votar. Foto: Alex Silva/Estadão

“O Lula e o PT estão acusando até a mim de conivência com o fascismo. O representante do fascismo, indicado por Lula e pelo PT, estava aqui, levou muita pancada de todos nós,, e o campeão da democracia se ausentou. Como um democrata se ausenta de um debate?”, questionou ao deixar o estúdio do SBT neste sábado, 24.

Ciro também pediu o voto da fatia do eleitorado que ainda não sabe em quem votar. “Entre os indecisos, aqueles que estão inclinados a votar Lula ou não quer votar, a maioria das forças está com vocês”, afirmou.