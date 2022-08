Ciro diz que, ‘se depender dele’, vice em sua chapa será mulher do PDT

Sem coligação com outros partidos, o candidato do PDT à Presidência, o ex-ministro Ciro Gomes, afirmou nesta quinta-feira, 4, que, “se depender dele” a candidata a vice em sua chapa deverá ser uma mulher do seu partido. O nome dever ser anunciado nesta sexta-feira, quando a Executiva do partido se reunirá.

Entre as possibilidades, Ciro citou a ex-reitora da USP Suely Vilela, deputada estadual do Rio, delegada Marta Rocha, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão. “Poderia citar outras tantas, pois aqui no PDT nós empoderamos as mulheres”, afirmou Ciro durante convenção do PDT em São Paulo nesta quinta.

Questionado sobre tratativas com outras siglas, Ciro disse que o partido está, sim, conversando com diversas forças políticas. “Temos que ter humildade para esperar até a última hora, não nos custa nada, a minha candidatura já está homologada”.

Nesta quinta-feira, a sigla anunciou a vice na chapa pedetista ao governo estadual de São Paulo. Também integrante do PDT, a presidente da Associação da Mulher Trabalhista, Gleides Sodré, estará ao lado de Elvis Cezar na corrida da chapa pura ao Palácio dos Bandeirantes. Gleides nasceu na Bahia e já foi candidata a vice para o mesmo cargo em 2018. Na busca pelo Senado, o PDT paulista confirmou o nome do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.