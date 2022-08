Ciro escolhe aliada de ACM Neto para vice em sua chapa; saiba quem é Ana Paula Matos

BRASÍLIA - No último dia das convenções partidárias, o PDT decidiu nesta sexta-feira, 5, indicar a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para ser candidata a vice-presidente na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Inicialmente, o ex-governador do Ceará queria ter alguém do União Brasil ou do PSD como candidato a vice, mas os partidos não quiseram embarcar na candidatura dele, o que forçou o PDT a ter uma chapa pura. Mesmo sendo o terceiro colocado nas pesquisas, Ciro não conseguiu ter apoio de nenhum outro partido para sua candidatura e teve dificuldades para definir a vice.

Ana Paula Matos foi eleita vice-prefeita em 2020 na chapa de Bruno Reis (União Brasil). A gestão da capital baiana faz parte do grupo político do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que é candidato a governador da Bahia neste ano. Ela é formada em Administração e Direito e é servidora concursada da Petrobras. Disputou a primeira eleição em 2020, após ser convidada para ser vice de Bruno Reis. Na gestão de ACM na prefeitura de Salvador, a pedetista foi secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza e diretora-geral das prefeituras-bairros.

Ciro costuma elogiar ACM Neto e já o chamou de “ótimo gestor”. No entanto, o candidato a governador procura se desvincular da eleição nacional e não declarou apoio a nenhum candidato ao Palácio do Planalto, nem mesmo a Soraya Thronicke, de seu partido.

Há um mês, @cirogomes e @gisellebezerra estiveram aqui na Bahia nas comemorações da nossa independência. Pessoas incríveis, seres humanos do bem, amigos queridos com os quais me identifico pelo extremo amor ao nosso país. ✨ pic.twitter.com/gnH9yg75qw — Ana Paula Matos (@AnaPaulaMatosBA) August 2, 2022

Não é a primeira vez que Ciro recorre a uma solução caseira para a vice. Em 2018, a escolhida foi a senadora Kátia Abreu, que hoje está no Progressistas, mas na época era do PDT. Também naquele ano, a definição se deu perto do prazo final das convenções e aconteceu depois de o candidato do PDT não ter conseguido sucesso em atrair as legendas do Centrão e o PSB.

O Datafolha divulgado na semana passada mostrou que Ciro tem 8% das intenções de votos, atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29%, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto, mesmo nível da pesquisa de junho.