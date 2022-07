Ciro Gomes diz em podcast que Lula ‘planejou’ entregar o Brasil a Bolsonaro

Pré-candidato ao Planalto pelo PDT, o ex-ministro Ciro Gomes afirmou nesta quinta-feira, 7, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planejou perder as eleições de 2018 para que pudesse voltar a ser candidato este ano sem dar explicações sobre as acusações de desvios de verbas públicas. Para Ciro, esse esquema se deu no momento em que Lula escolheu o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), que havia perdido recentemente a reeleição na capital paulista, para competir com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

'Lula planejou entregar o Brasil para o Bolsonaro para dar no que deu porque ele volta agora sem precisar explicar a roubalheira, sem explicar a crise econômica', disse Ciro em entrevista ao Avesso Podcast. Foto: Dida Sampaio/Estadão

“O Lula, quando deixa de ser candidato porque não podia, chama quem para ser (candidato)? Eu que era o único que ganhava a eleição? Não. Ele chamou o (Fernando) Haddad. Quem é o Haddad? Ele tinha acabado de perder a eleição de reeleição em São Paulo há um ano atrás. Quando Lula colocou o Haddad em seu lugar 20 dias antes da eleição. Ou seja, o Lula planejou entregar o Brasil para o Bolsonaro para dar no que deu. Pra quê? Porque ele volta agora sem precisar explicar a roubalheira, sem explicar a crise econômica”, disse em entrevista ao Avesso Podcast.

Ciro ainda afirmou que a atitude de Lula em se lançar como candidato enquanto estava na cadeia mostrou um petista que “perdeu completamente o senso e a responsabilidade”. “(Lula) Se lança candidato de dentro da cadeia sem poder, mentindo e enganando o povo.”