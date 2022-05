O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) testou positivo para a covid-19. O pedetista fez o anúncio em publicação no Twitter, na qual também compartilhou a foto do teste e comentou que é “forçado a suspender as atividades de campanha” temporariamente.

Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES, amanhã, direto de minha casa. pic.twitter.com/FEL5tfgBkE — Ciro Gomes (@cirogomes) May 9, 2022

Os sintomas da doença são leves até o momento, segundo ele. O pré-candidato pediu que todos aqueles que estiveram em contato com ele nos últimos dias façam o teste para o novo coronavírus.

Essa é a segunda vez que o ex-ministro é diagnosticado com a doença. A primeira foi em outubro de 2020.

Ciro afirmou que manterá a sua live semanal de terça-feira, realizando-a em sua casa “com as devidas precauções”.

Ciro é o segundo nome na corrida pelo Planalto que recebe o diagnóstico positivo para a doença nos últimos dias. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) informou na sexta-feira, 6, que estava com covid-19. Em isolamento, ele não pôde participar de forma presencial do lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja chapa tem o ex-tucano como vice.

Neste domingo, 8, a assessoria da pré-candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, informou que a senadora permanecerá em isolamento após descobrir que o seu marido, Eduardo Rocha, testou positivo para a doença. O teste de Simone será feito nesta terça-feira, 10.