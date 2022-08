Ciro Gomes registra candidatura; plano de governo propõe mudar política de preço da Petrobras

O plano de governo do candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) é centrado em um Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND), que diz ser capaz de projetar o País nas próximas décadas. O programa cita como referência os indicadores de desenvolvimento de Portugal em 2020, em que o país europeu se posicionou no ranking de “muito elevado desenvolvimento humano”.

O documento tem 26 páginas e lista objetivos que o candidato pretende alcançar caso seja eleito neste ano, como investir em ciência e tecnologia, emprego, saúde, segurança, meio ambiente e direitos humanos. Ciro registrou sua candidatura no TSE na segunda-feira, 8.

Na agenda econômica, se eleito, Ciro terá como uma das prioridades a mudança da política de preço da Petrobras e recuperar e ampliar a capacidade de suas refinarias com objetivo de autossuficiência na produção de petróleo e transformação em combustíveis e outros derivados.

O PND cita como essencial a retomada do crescimento do País de forma “economicamente sustentável”, com a geração de empregos e a garantia da estabilidade de preços. Dessa forma, o programa prevê um pacto entre os setores público e privado em torno de metas de crescimento. Além disso, o plano irá deflagrar um conjunto de ações para gerar crédito, renda e emprego, tais como por meio de Crédito Popular, Programa de Renda Mínima, Plano Emergencial de Empregos, Saneamento e acesso à água potável e Reforma urbana e regularização fundiária.

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, durante anúncio da vice em sua chapa, Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador Foto: Adriano Machado/Reuters

O plano do pedetista defende uma reforma tributária e fiscal com o objetivo de o setor público recuperar sua capacidade de financiar políticas públicas, ao mesmo tempo em que mantém o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas. Há a proposta de alteração de composição da carga tributária do País baseada na redução da tributação sobre a produção/consumo e elevação da tributação sobre a renda, e a junção de impostos (ISS, IPI, ICMS, PIS e Cofins) em um único. O plano também prevê a conclusão da Reforma da Previdência.

Assim como no programa proposto pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro avalia que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) exercerá um papel importante no financiamento ao desenvolvimento.

Para cumprir as propostas apresentadas, Ciro irá propor a redefinição de um pacto federativo com o intuito de buscar apoio de governadores e prefeitos “para encaminhar as negociações com o Congresso. Além disso, Ciro defende o fim da reeleição, com o objetivo de eliminar possíveis empecilhos à aprovação de reformas e medidas.

Em uma previsão para o cumprimento das medidas, o PND cita que as reformas mais amplas deverão ser realizadas nos seis primeiros meses de governo. “Persistindo o impasse na relação com o Legislativo, elas deverão ser submetidas à aprovação popular através de plebiscitos”.