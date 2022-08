Ciro Nogueira confirma Bolsonaro na posse de Moraes e volta a ironizar atos pela democracia

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), confirmou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), evento que ocorre na noite desta terça-feira, e voltou a ironizar os atos recentes em prol do estado democrático de direito, afirmando que o gesto do chefe do Executivo, sim, é um “ato pela democracia”. “Hoje o Brasil será testemunha, aí sim, de um ato pela democracia. Um presidente, eleito pelo povo, irá comparecer para a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral”, escreveu o ministro nas redes sociais.

Nogueira se referia aos atos que acompanharam a leitura das cartas pela democracia no dia 11 de agosto, quando universidades de todo o País apresentaram os manifestos organizados pela Faculdade de Direito da USP e pela Fiesp, entre outras entidades, em favor do estado de direito e contra as investidas do presidente Bolsonaro questionando a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. O documento capitaneado pela Faculdade de Direito da USP reuniu mais de 1 milhão de adesões.

Além de Moraes, a ida de Bolsonaro ao evento confrontará o presidente com o maior de seus desafetos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A assessoria do petista confirmou que ele estará na posse em Brasília. Será a primeira vez que ambos ficarão face a face no mandato de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também vão comparecer. Outros ex-presidentes foram convidados, como Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT). A presença dos dois marca outro encontro com potencial para provocar “saia-justa”: a petista define o emedebista como “traidor” pelo papel que teve durante o processo de impeachment, em 2016.

Após desacreditar as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro comparecerá à posse de Alexandre de Moraes como presidente da Corte.

A chegada de Moraes à presidência da Corte marca o início do período eleitoral. A partir desta terça, 16, os candidatos estão autorizados a fazer eventos de campanha na rua, distribuir material gráfico, fazer passeatas, carreatas, veicular propaganda na internet e na imprensa impressa, entre outros.