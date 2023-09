Ciro Nogueira dá dicas culturais: Poderoso Chefão, livro para obter poder e comédia dos anos 70

BRASÍLIA - Escutar a trilha sonora do filme o “O Poderoso Chefão”, ler dicas para conquistar um poder maior sobre as pessoas e se divertir com uma comédia americana dos anos 70 são as atividades culturais o que o senador, ex-ministro da Casa Civil e presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI) recomenda para o fim de semana.

Ciro Nogueira indica um livro, uma música e uma série para leitores do Estadão Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do PP, partido que começou a comandar o Ministério do Esporte após a reforma ministerial do governo anunciada nesta quarta-feira, 6, é a autoridade da semana que apresenta dicas para ler, ouvir e pensar. Procurado pelo Estadão, Nogueira indicou um livro, uma série e uma música aos leitores.

Um livro com dicas para a conquista do poder

A convite do Estadão, Ciro Nogueira que costuma fazer citações literárias nas redes, recomendou o livro 48 leis do poder, do escritor norte-americano Robert Greene. A obra, segundo sua sinopse, ensina o leitor a manipular as pessoas para conseguir alcançar os seus objetivos e dá dicas para que potenciais adversários sejam neutralizados.

Continua após a publicidade

“Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem: quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro”, diz um trecho do livro indicado pelo presidente do PP.

Livro indicado por Ciro Nogueira apresenta dicas para manipular pessoas e conquistar um maior poder Foto: Reprodução/EditoraRocco

Trilha sonora de “O Poderoso Chefão”

A música indicada por Ciro Nogueira também tem a ver com o sentimento de poder. É a música “Brucia la Terra”, de autoria do compositor italiano Nino Rota. A música faz parte da trilha sonora do filme “O Poderoso Chefão”, de 1972, que aborda a trajetória de uma poderosa família da máfia italiana. Diz os versos:

“Eu não tenho paz

Que noite terrível

A lua está se queimando no céu

Continua após a publicidade

E queimo de amor

Fogo que se consome

Como o meu coração”

A versão favorita do presidente do PP é a performada pelo tenor italiano Andrea Bocelli. Essa não é a primeira vez que o Estadão mostra a relação de Ciro Nogueira com o filme de 1972. Quando chegou em um restaurante em Brasília para se reunir com políticos do Centrão, em 15 de agosto, tocou-se a música tema do longa.

Uma comédia americana para variar

Continua após a publicidade

Deixando o poder de lado, a recomendação audiovisual do ex-ministro da Casa Civil é a sitcom americana dos anos 1970 “Diff’rent Strokes”, mais conhecida no Brasil como “Arnold”.

O seriado conta a história de Arnold e Willis Jackson, duas crianças negras que ficam órfãs e são adotadas por um viúvo rico e branco. O programa foi transmitido durante anos na televisão aberta nos horários de almoço, e aborda com um humor sutil algum alguns temas que eram polêmicos para a época, e que continuam sendo discuti como preconceito racial, adoção, drogas e xenofobia.