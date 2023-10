Ciro Nogueira fala do ‘grande amigo’ Ciro Gomes; veja as perguntas mais feitas sobre ele na internet

BRASÍLIA — Presidente do PP, Ciro Nogueira (PI) vem de uma longa história na política. O avô paterno, Manuel Nogueira, foi prefeito de Pedro II (PI); o pai, Ciro Nogueira Lima foi deputado federal, e a mãe, Eliane Nogueira, foi senadora suplente enquanto o filho assumiu o ministério da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Ao Estadão, o senador piauiense contou o que mais gosta de fazer fora da política: o motociclismo.

“O meu lazer é o motociclismo. Sempre gosto de viajar pelo Brasil afora, até fora do Brasil. O vento na cara, a sensação de liberdade, conhecendo lugares novos”, afirmou. Nogueira é o personagem do Joga na Busca deste domingo, 1º. O quadro do Estadão leva aos políticos as perguntas mais feitas sobre eles na internet. Os vídeos são publicados aos finais de semanas, um no sábado e o outro no domingo. No último sábado, o personagem foi o novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Ao Estadão, Ciro Nogueira, tratou de desfazer uma confusão comum com Ciro Gomes, candidato à Presidência em 2022. Uma das perguntas mais feitas nas redes questiona se Nogueira seria irmão do cearense. “Muita gente confunde esses dois. Ciro é um grande amigo, mas ele é do Estado do Ceará, e eu do Piauí”, afirmou.

Apesar do ex-governador do Ceará, politicamente ligado à esquerda, ser um grande amigo, Ciro Nogueira hoje está ligado à direita. Ele foi ministro de Bolsonaro e defende que o PP seja oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem já apoiou no passado.

Neste momento, ele precisa administrar divergências dentro do próprio partido. Lula nomeou André Fufuca, ex-líder do PP na Câmara dos Deputados, como ministro do Esporte. Fufuca defende um PP alinhado com o governo e disse que entrou em conflito com Ciro Nogueira depois de assumir o posto na Esplanada.

É o segundo mandato de Nogueira como senador. Antes, ele foi deputado por quatro mandatos. Veja a entrevista.

Ciro Nogueira é irmão de Ciro Gomes?

Muita gente confunde esses dois. Ciro é um grande amigo, mas ele é do Estado do Ceará, e eu do Piauí.

Ciro Nogueira é senador?

Senador, pelo meu amado Estado do Piauí. Muito orgulho.

Ciro Nogueira é de qual partido?

Progressistas. Sou o presidente nacional desse partido.

Quando foi eleito Ciro Nogueira?

Já venho de uma família tradicional na política, meu primeiro mandato foi em 1994. E eu estou no meu segundo mandato de senador, fui eleito em 2018.

Uma curiosidade sobre o sr.?

Pouca gente sabe que um dos esportes que eu mais gosto, no meu lazer, é o motociclismo. Sempre gosto de viajar pelo Brasil afora, até fora do Brasil. O vento na cara, a sensação de liberdade, conhecendo lugares novos.