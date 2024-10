Ciro Nogueira troca farpas com Silas Malafaia após críticas do pastor a Jair Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) trocaram farpas nas redes sociais após o líder religioso criticar a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições municipais. O ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo passado disse que Malafaia “vem dando seguidos sinais de desequilíbrio, talvez demência”. O pastor rebateu a declaração, afirmando que parlamentar não pertence à “direita verdadeira”.

Silas Malafaia critica Jair Bolsonaro por postura adotada no primeiro turno e Ciro Nogueira reage, abrindo racha na base de apoio ao ex-presidente Foto: JF Diorio/Estadão

Segundo Malafaia, Bolsonaro “errou estupidamente” ao não promover, de forma enfática, os candidatos apoiados por seu partido, o PL, em São Paulo e Curitiba. Para o pastor, o ex-presidente preferiu apresentar um comportamento “dúbio”, acenando para candidatos que concorriam contra os postulantes apoiados pela legenda. São os casos do empresário Pablo Marçal (PRTB), que concorreu contra Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo, e da jornalista Cristina Graeml (PMB), que disputa o segundo turno em Curitiba contra Eduardo Pimentel (PSD)

As críticas do pastor ao ex-presidente foram realizadas na terça-feira, 8. No sábado, 12, Ciro Nogueira insinuou em publicação no seu perfil no X que Silas Malafaia apresentava “sinais de demência”. “Ele está surtando em praça pública. Temos de ter misericórdia, mesmo com execráveis. Deus o proteja!”, escreveu o senador.

PUBLICIDADE O pastor, em réplica, disse em seu perfil no X que Ciro Nogueira não faz parte da “direita verdadeira”, criticando o parlamentar por não se mobilizar em favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Todo o mundo político sabe quem é ele. Pertence à direita prostituta, não à direita verdadeira, que se vende para quem está no poder”, disse Malafaia, que também acusa o senador de não ter apoiado a indicação de André Mendonça ao Supremo e de ser “lobista da jogatina”, referindo-se à pressão de setores do Congresso para a regulamentação das casas de apostas e de cassinos virtuais em território nacional.

“É um elogio para mim ser criticado por um cara desse”, disse Malafaia ao Estadão nesta terça-feira, 15. “É só bravata, porque ele sabe que eu estou falando a verdade.” Ciro Nogueira foi procurado para comentar, mas não respondeu.

Na semana passada, o pastor disse continuar apoiando Bolsonaro, apesar das críticas sobre a postura dele no processo eleitoral deste ano. “Se a gente é severo com a esquerda, se temos caráter, temos que ser sinceros (também) com aquilo que a gente apoia”, afirmou Malafaia. “Eu não deixei de apoiar Bolsonaro e de ter consideração por ele. Tenho tanta consideração que estou falando a verdade.”

Em resposta na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), “filho 01″ do ex-presidente, disse que “roupa suja se lava em casa, e não em público”.