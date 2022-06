Ciro se apresenta como ‘segunda opção’ em jingle com provocações a Lula e Bolsonaro

Com foco no eleitorado indeciso ou descontente com a polarização Lula-Bolsonaro, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) se apresenta como “segunda opção” de voto em jingle divulgado nesta quinta-feira, 2. No clipe, o presidenciável evidencia o plano de atrair eleitores dos primeiros colocados nas pesquisas.

“Muitos de Lula pensam nele escondido, muitos de Bozo (Bolsonaro) também se sentem atraídos”, diz a peça.

A campanha se vale do resultado da última rodada da pesquisa Datafolha, que mostrou que 31% dos eleitores do ex-presidente petista consideram Ciro Gomes como segunda opção de voto; entre aqueles que votam no atual chefe do Executivo, 21% veem o pedetista como alternativa, segundo o levantamento.

“Por isso digo, com total convicção, que Ciro Gomes vai virar esta eleição”, diz o jingle.

No clipe, o pedetista reitera ainda que não desistirá de sua pré-candidatura. Trata-se possivelmente de uma provocação ao PT, já que lideranças do partido têm tentado atrair o PDT para o projeto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um movimento para minar a candidatura do ex-ministro e ex-governador do Ceará.

“E quanto mais tem candidato que desiste, Cirão da Massa é aquele que resiste”, diz o jingle.

Recentemente, o ex-governador João Doria (PSDB) se retirou da corrida presidencial após não conseguir emplacar seu nome na cúpula tucana. O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), que também já se apresentou como presidenciável, abandonou sua pré-candidatura quando decidiu se desfiliar do Podemos.