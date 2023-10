Cirurgia cardíaca de Gleisi Hoffmann foi um ‘sucesso’, diz boletim médico

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, passou por uma cirurgia cardíaca neste sábado, 30, e, segundo boletim médico, “o procedimento transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações”. A parlamentar havia sido internada na quinta-feira, 28, no Hospital DF Star, em Brasília, para fazer exames de rotina, que revelaram uma obstrução coronária.

Gleisi passou por uma cirurgia de “revascularização do miocárdio, com realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração”. Em boletim divulgado na sexta-feira, a equipe médica informou que o procedimento incluiria o enxerto de mamária e uma ponte de safena, que criam um novo caminho para o sangue fluir até o coração”

As artérias coronárias são os vasos sanguíneos responsáveis por levar oxigênio e nutrientes do coração para todo o corpo. A obstrução dessas artérias ocorre quando placas de gordura ou coágulos impedem que essa circulação ocorra normalmente. Caso não seja tratada, a anormalidade pode levar a infartos e lesões irreversíveis.

Após o fim do procedimento, a deputado foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O hospital destaca que a transferência é um procedimento padrão neste tipo de cirurgia, para que o paciente seja acompanhado por um médico especializado e tenha observação contínua.

O boletim médico é assinado pela chefe da equipe médica, Ludhmila Hajjar, pelo cirurgião cardiovascular, Fernando Antibas Atik, e pelo diretor-médico, Allisson B. Barcelos Borges. “A equipe médica responsável permanecerá monitorando o estado de saúde da deputada, que até o presente momento, apresenta sinais vitais estáveis, indicativos de recuperação progressiva”, informou o boletim médico.

Em um vídeo publicado no Instagram, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado da presidente do partido, afirmou que a cirurgia “foi muito bem-sucedida e graças a Deus está tudo bem”. “Deu tudo certo!”, escreveu. “Obrigado a todos pelo apoio e pensamentos positivos.”

Na sexta-feira, 29, na rede social X (antigo Twitter), a deputada federal afirmou que estava “bem e sendo cuidada”. “Nesse momento, quero agradecer todo o carinho que tenho recebido da militância, companheiros e companheiras que querem notícias, e vamos repassar, e que estão torcendo por mim. Forte abraço”, afirmou a parlamentar.