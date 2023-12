Clínicas, hotéis e creches de pet poderão ter que mostrar aviso sobre maus-tratos a animais; entenda

Um projeto de lei que obriga estabelecimentos veterinários, como clínicas, pet shops, creches e hotéis de pets, a exibirem alerta sobre maus-tratos em animais está tramitando na Câmara dos Deputados.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto na última terça-feira, 5, em caráter conclusivo. Caso não haja recurso para ser votada em plenário, ele seguirá para o Senado.

Se aprovado, o projeto prevê que tanto estabelecimentos do ramo quanto rótulos de ração e artigos veterinários apresentem o alerta de que abandonar ou maltratar animais é crime e que, quando cometido contra cães ou gatos, a pena poderá ser de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do pet. No caso dos estabelecimentos, o aviso deve incluir telefone para que os crimes sejam denunciados.

Se aprovado, projeto de lei impõe que fabricantes de produtos destinados a animas e estabelecimentos que prestem serviços aos pets incluam advertência sobre o crime de maus-tratos. Foto: Bruno Ribeiro/Estadão

O relator do projeto, deputado Victor Linhalis (Podemos-ES), acatou mudanças feitas na Comissão de Agricultura que tiram a obrigatoriedade dos anúncios serem colocados em embalagens de agrotóxicos e em agropecuárias.

Se o projeto virar lei, fabricantes que não cumprirem a regra poderão responder às punições previstas para crime ambiental, como multa e suspensão das atividades.