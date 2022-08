Pesquisa CNT/MDA: Lula lidera com 42%, Bolsonaro tem 34%

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 30, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto, ante 34% do presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato do PT oscilou um ponto porcentual para cima em relação ao levantamento anterior, de maio, enquanto o chefe do Executivo oscilou dois pontos, também para cima.

Ciro Gomes (PDT) tem 7% da preferência; Simone Tebet (MDB), 2%. Outros candidatos não alcançaram 1%.

De acordo com a sondagem, 80% dos entrevistados declaram que sua opção de voto é definitiva e não vai mudar até 2 de outubro; 20% admitem mudar de ideia até o dia da eleição. Entre os candidatos, Bolsonaro e Lula são os que mais têm a fidelidade dos eleitores. Respectivamente, 85% e 84% disseram que o voto neles está garantido.

Lula tem 42%; Bolsonaro, 34%, segundo pesquisa CNT/MDA. Foto: André Dusek/Estadão e Gabriela Biló/Estadão

Menos da metade dos votos em Ciro Gomes e Simone Tebet são definitivos, segundo a pesquisa. Entre os que optam pelo candidato do PDT, 53% dizem que ainda podem escolher outro candidato. Esse índice é de 56% para a candidata do MDB.

Continua após a publicidade

A pesquisa consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR 00950/2022.