Problemas com biometria causam longas filas pelos País; quem chegar até as 17h vota, afirma Moares

Eleitores de diversas cidades do País têm relatado a ocorrência de filas nas seções eleitorais. A demora tem sido atribuída à coleta de dados da biometria, que ainda não é obrigatória em todos os municípios. Em Campinas, na Escola Estadual Coronel Firmino, a lentidão provocou espera de várias horas entre os eleitores. Na capital paulista, eleitores de bairros como Indianópolis, Higienópolis e Santa Cecília reclamaram do tempo de espera, mas em menor grau. O problema também tem sido visto em outros Estados.

“Obviamente todos os eleitores, todas as eleitoras, que chegarem até as 17h votarão. Isso não só nessa eleição, como em todas as eleições”, afirmou o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, em entrevista coletiva.

Eleitores que não têm a biometria cadastrada podem votar apenas apresentando um documento, mas mesários têm solicitado a coleta da digital mesmo para quem não possui registro anterior, o que tem deixado alguns eleitores confusos e aumentado a espera nas seções eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), além da questão da biometria, a falta de “cola” para os números dos cinco candidatos que deveriam ser escolhidos – deputados federal e estadual, senador, governador e presidente – também influenciou na demora, assim como o alto comparecimento de eleitores às urnas.

Em São Paulo, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Claucio Corrêa, afirmou que as filas registradas no primeiro turno das eleições estavam “dentro da programação” da corte eleitoral. “Biometria não é um meio ágil de votar, é um meio seguro de votação”, disse.

Na Escola Estadual Coronel Firmino, em Campinas (SP), fila estava longa na manhã deste domingo Foto: David Friedlander/Estadão

No Rio de Janeiro, o TRE do Estado explicou que conduz uma validação de dados biométricos. A ideia é aproveitar a concentração de pessoas para validar digitais de cerca de 1,8 milhão de eleitores fluminenses. A ideia é cruzar esses dados com as informações de outros serviços oficiais, como o Detran.

Continua após a publicidade

“A ideia é que todos os dados validados sejam incorporados a seguir no cadastro eleitoral”, disse o juiz auxiliar da Vice-presidência e Corregedoria do TRE-RJ, Rudi Baldi. A validação pode aumentar um pouco o tempo de mobilização do eleitor na seção de votação – por essa razão, o TRE já esperava filas um pouco mais longas neste domingo.

No entanto, o tribunal calculou um tempo médio de dez segundos para o procedimento, que inclui até quatro tentativas de validação dos dados biométricos por pessoa. “Na verdade essa é uma providência nacional. Ela alcança todos os Estados, todos os municípios”, explicou Baldi.

O TRE explicou ainda que quem não tiver já coletado nem validado os dados biométricos durante a eleição, terá oportunidade de fazê-lo junto à Justiça Eleitoral depois de encerrado o pleito deste ano.

Espera para votar no Rio de Janeiro Foto: Antonio Lacerda/EFE

A demora ocorre porque têm sido necessárias diversas tentativas de cadastro até que os dados sejam reconhecidos pelo sistema. Procurados, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE), e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não se pronunciaram sobre as ocorrências, e se estão ou não relacionadas à demora na identificação de digitais.

Filas para votar na PUC-SP estavam grandes por volta das 12h30

Continua após a publicidade

Eu voto na mesma seção eleitoral há 30 anos. Em quase todas as eleições o tempo de espera não passou de 5 ou 10 minutos. Em uma eleição, excepcionalmente, atingiu meia hora de fila. Hoje? Duas horas e cinco minutos. Conforme os mesários, a biometria atrasou muito. — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) October 2, 2022

Uma grande fila para votar, em função de que tem de tentar colher biometria de quem tem ou não a biometria já coletada. O eleitor tem de simular 4 tentativas com a digital e só depois o mesário libera para votar. Um verdadeiro absurdo que está congestionando aonde votei. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) October 2, 2022

Fiquei uma hora e meia na fila. Na minha sessão o que tá atrasando a votação é a biometria. Pra muita gente não tá funcionando. — dário júnior (@dariojjunior) October 2, 2022

Gente, se não foi votar ainda, vão votar logo. Todas as seções de pessoas conhecidas e inclusive a minha estavam muito lotadas. E parece que a demora pra leitura da biometria antes de votar é o problema mais comum.

Não deixem pra última hora!

E lembrem-se: o voto é secreto! ⭐️ — Letícia Sarturi (@LeSarturiP) October 2, 2022

As filas em SP tão surreais e desconfio que seja por causa da biometria. Eu tive que tentar umas 3 vezes até reconhecerem a minha. A mina da minha frente tentou mais de 6 vezes. — Leonor Macedo (@subversiva) October 2, 2022