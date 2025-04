143 deputados de partidos que chefiam 10 ministérios assinam urgência do PL da anistia

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu nesta sexta-feira, 11, as assinaturas necessárias para pedir regime de urgência ao projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro e contou com o apoio de grande parte da base aliada do governo Lula. Pelo menos 143 deputados de partidos que comandam dez ministérios assinaram o documento.

União Brasil, que chefia os ministérios de Comunicações e Turismo, teve 39 assinaturas; o PP, que chefia Esportes, teve 34; o Republicanos, que chefia Portos e Aeroportos, teve 26; o PSD, que chefia Agricultura, Pesca e Minas e Energia, teve 23; e o MDB, que chefia Planejamento, Transportes e Cidades, teve 21.

BRASILI A DF NACIONAL 02-04-2025 SESSAO CAMARA Plenário - Sessão Deliberativa Discussão e votação de propostas legislativas. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) FOTO KAIO MAGALHAES/AGENCIA CAMARA Foto: Kayo Magalhaes

PUBLICIDADE Os bolsonaristas conseguiram colher 258 assinaturas para pedir o regime de urgência, uma a mais do que o mínimo necessário. Se o presidente da Câmara concordar, o plenário da Casa votará se a proposta tramitará em regime de urgência. Caso a votação seja favorável, o texto não precisa do aval das comissões e pode ser decidido diretamente no plenário. Na quinta-feira, 10, Bolsonaro pediu uma anistia “ampla, geral e irrestrita” para os envolvidos no 8 de Janeiro. Um deles é o ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, ao lado de ex-ministros civis e militares.

Veja a lista dos deputados de partidos da base governista que assinaram o pedido de urgência:

União Brasil

Alfredo Gaspar (União Brasil-AL)

Benes Leocádio (União Brasil-RN)

Carla Dickson (União Brasil-RN)

Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO)

Coronel Assis (União Brasil-MT)

Coronel Ulysses (União Brasil-AC)

Cristiane Lopes (União Brasil-RO)

Dani Cunha (União Brasil-RJ)

Danilo Forte (União Brasil-CE)

David Soares (União Brasil-SP)

Dayany Bittencourt (União Brasil-CE)

Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG)

Dr. Fernando Máximo (União Brasil-RO)

Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO)

Eduardo Velloso (União Brasil-AC)

Fabio Schiochet (União Brasil-SC)

Fausto Santos Jr. (União Brasil-AM)

Felipe Francischini (União Brasil-PR)

Geraldo Mendes (União Brasil-PR)

Gisela Simona (União Brasil-MT)

José Nelto (União Brasil-GO)

José Rocha (União Brasil-BA)

Kim Kataguiri (União Brasil-SP)

Lebrão (União Brasil-RO)

Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA)

Luiz Carlos Busato (União Brasil-RS)

Marangoni (União Brasil-SP)

Maurício Carvalho (União Brasil-RO)

Mendonça Filho (União Brasil-PE)

Moses Rodrigues (União Brasil-CE)

Murillo Gouvea (União Brasil-RJ)

Nicoletti (União Brasil-RR)

Padovani (União Brasil-PR)

Pastor Diniz (União Brasil-RR)

Paulo Azi (União Brasil-BA)

Rafael Simoes (União Brasil-MG)

Rodrigo Valadares (União Brasil-SE)

Rosangela Moro (União Brasil-SP)

Silvye Alves (União Brasil-GO)

Publicidade

PP

Adriano do Baldy (PP-GO)

Afonso Hamm (PP-RS)

AJ Albuquerque (PP-CE)

Allan Garcês (PP-MA)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Átila Lira (PP-PI)

Bebeto (PP-RJ)

Clarissa Tércio (PP-PE)

Claudio Cajado (PP-BA)

Covatti Filho (PP-RS)

Da Vitoria (PP-ES)

Delegado Bruno Lima (PP-SP)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Doutor Luizinho (PP-RJ)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

João Leão (PP-BA)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Julio Lopes (PP-RJ)

Lula da Fonte (PP-PE)

Mauricio Neves (PP-SP)

Mersinho Lucena (PP-PB)

Pedro Lupion (PP-PR)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Pinheirinho (PP-MG)

Ricardo Barros (PP-PR)

Silvia Cristina (PP-RO)

Thiago de Joaldo (PP-SE)

Tião Medeiros (PP-PR)

Vicentinho Júnior (PP-TO)

Zezinho Barbary (PP-AC)

Republicanos

Albuquerque (Republicanos-RR)

Alex Santana (Republicanos-BA)

Aluisio Mendes (Republicanos-MA)

Amaro Neto (Republicanos-ES)

Antonio Andrade (Republicanos-TO)

Celso Russomanno (Republicanos-SP)

Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Ely Santos (Republicanos-SP)

Franciane Bayer (Republicanos-RS)

Fred Linhares (Republicanos-DF)

Gabriel Mota (Republicanos-RR)

Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)

Jorge Goetten (Republicanos-SC)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ)

Marcelo Crivella (Republicanos-RJ)

Maria Rosas (Republicanos-SP)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Ossesio Silva (Republicanos-PE)

Roberto Duarte (Republicanos-AC)

Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS)

Silas Câmara (Republicanos-AM)

Thiago Flores (Republicanos-RO)

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP)

PSD

Cezinha de Madureira (PSD-SP)

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS)

Diego Andrade (PSD-MG)

Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)

Gilberto Nascimento (PSD-SP)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Igor Timo (PSD-MG)

Ismael (PSD-SC)

Josivaldo Jp (PSD-MA)

Luciano Alves (PSD-PR)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luiz Nishimori (PSD-PR)

Misael Varella (PSD-MG)

Nitinho (PSD-SE)

Paulo Litro (PSD-PR)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Ribamar Silva (PSD-SP)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)

MDB